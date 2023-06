/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada a reçu le prix « Meilleurs lieux de travail 2023 » de DRH Canada. Ce prix est décerné aux organisations qui mettent en avant les besoins de leurs employés et qui leur fournissent les outils et les ressources nécessaires à leur réussite. En plus d'offrir une rémunération, des avantages sociaux et accessoires compétitifs, les entreprises canadiennes où il fait bon travailler cette année créent une culture positive qui favorise un sentiment d'appartenance à la communauté et un objectif commun chez leurs employés.



ECO Canada agit en tant que défenseur de la main-d'œuvre environnementale canadienne, toutes industries confondues. De la création d'emplois au financement des salaires, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, l'équipe d'ECO Canada défend la carrière de bout en bout de tous les professionnels de l'environnement. L’objectif d’ECO Canada est de promouvoir et de stimuler une croissance économique responsable et durable tout en veillant à ce que les meilleures pratiques environnementales restent une priorité. L'équipe d'ECO Canada travaille avec les gouvernements, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l'industrie et les publics internationaux afin d'assurer la promotion et le soutien du Canada en tant que leader mondial en matière de solutions de main-d'œuvre et de création d'emplois. L'organisation reste la source de référence sur le marché du travail environnemental. Ses recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l'économie durable et de la main-d'œuvre environnementale.

Le processus d'inscription au classement des Meilleurs lieux de travail de DRH Canada comprend deux étapes : une soumission de l'employeur suivie d'un sondage auprès des employés. Pour la première étape, les organisations doivent présenter un dossier détaillé comprenant des questions portant sur des facteurs clés tels que l'engagement des employés, le taux de roulement, la rémunération et les avantages sociaux, les programmes de santé et de bien-être, les initiatives en matière de diversité, le perfectionnement professionnel, la culture d'entreprise, les options de travail flexibles, les récompenses et la reconnaissance, ainsi que l’implication environnementale.

Les organisations qui ont passé avec succès la première étape reçoivent ensuite une enquête en ligne à diffuser auprès de leurs employés. L'enquête demande aux employés d'évaluer leur entreprise en fonction d'une série d'indicateurs sur la satisfaction des employés. Un employeur doit obtenir une note de satisfaction globale d'au moins 80 % pour être reconnu comme l'un des 60 meilleurs lieux de travail en 2023.

Le président-directeur général, Kevin Nilsen, veille à ce que le leadership d'ECO Canada soit fort et positif. Kevin est un fervent partisan du comité social d'ECO Canada, qui organise et met en œuvre des événements et des activités qui favorisent l'esprit d'équipe et une culture d'entreprise positive. Le comité social planifie divers événements tout au long de l'année, telles que des fêtes de fin d'année, des activités d'équipe, des opportunités de bénévolat et des initiatives de bien-être. Ces événements permettent aux employés de nouer des liens et de construire des relations entre eux en dehors de leur travail quotidien, ce qui favorise un sentiment de communauté et d'appartenance.

C’est cet esprit d’équipe, encouragé par le comité social, qui contribue à créer une cohésion et un engagement des employés d’ECO Canada, ce qui se traduit en fin de compte par une organisation plus productive et plus performante. Une enquête interne sur les ressources humaines chez ECO Canada a montré que 87 % des employés sont fiers de faire partie d'ECO Canada et que 96 % d'entre eux se sentent soutenus pour atteindre leurs objectifs au travail.

"Mon équipe chez ECO Canada va au-delà des relations entre collègues pour que nous nous sentions comme une famille. Favoriser un environnement de travail positif avec des employés formidables fait toute la différence dans un emploi", déclare un employé d'ECO Canada.

ECO Canada privilégie également un environnement de travail flexible, avec un horaire hybride qui permet aux employés de travailler deux jours par semaine en télétravail. Chaque employé d'ECO reçoit également une enveloppe annuelle de 1 000 $ pour le développement professionnel de son choix, afin d'assurer sa réussite personnelle.

