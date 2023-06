Davie célèbre la Journée nationale des peuples autochtones et s’associe au Pow Wow international de Wendake

/EIN News/ -- LÉVIS, Québec, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada Inc. (« Davie ») est fier de célébrer avec tous les Canadiens la Journée nationale des peuples autochtones. Cet événement important est l’occasion d’honorer et d’apprécier la richesse et la diversité des cultures, des traditions et des contributions des peuples autochtones du Canada et de renouveler notre engagement en faveur de la réconciliation.

Pour une deuxième année consécutive, Davie sera le commanditaire officiel du Pow Wow international de Wendake, présenté par Tourisme Wendake. L’événement annuel réunit plus de nombreuses communautés des Premières Nations d’Amérique du Nord pour un moment unique de partage par la danse et l’affirmation culturelle. L'édition 2023 aura lieu du 30 juin au 2 juillet.

« En nous rassemblant pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones, nous rendons hommage aux contributions inestimables et au riche patrimoine culturel des peuples autochtones du Canada. Cette journée est un puissant rappel que nous devons renforcer notre engagement en faveur de la réconciliation par une implication concrète, la compréhension et le partenariat », a souligné James Davies, président et chef de la direction de Davie. « Notre contribution au Pow Wow international de Wendake n’est qu’un exemple de notre détermination à trouver de nouvelles façons de solidifier nos liens avec nos partenaires autochtones. »

« Nous sommes heureux de pouvoir compter encore une fois sur l’appui de Davie pour les célébrations de cette année », a affirmé Alain Authier, directeur général de l’Office du tourisme de Wendake. « C’est un événement unique dans la région de Québec, puisqu’il rassemble les autochtones et les non autochtones pour célébrer notre culture et nos traditions. »



