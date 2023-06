Une nouvelle banque de photos cherche à amplifier la représentation autochtone en ligne

Présentant des talents autochtones à la fois devant et derrière l’appareil, la nouvelle banque de photos de CIRA lutte contre le manque de représentation autochtone dans la plupart des photographies en ligne

/EIN News/ -- OTTAWA, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle banque de photos autochtones, une photothèque gratuite créée pour honorer la représentation autochtone en ligne. Malgré l’essor de l’économie autochtone au Canada, les autochtones ne sont pas représenté·e·s sur les sites Web, dans les médias et sur les plateformes numériques. Avec le lancement de sa collection de photos autochtones, CIRA s’attaque de front à ce déficit de représentation.



Afin de capturer des photos authentiques pour cette collection, CIRA a consulté les partenaires communautaires Pow Wow Pitch et a collaboré avec la photographe autochtone Shelby Lisk. Les modèles figurant sur les photos sont autochtones, et les séances de photographie ont été réalisées sur place dans des entreprises autochtones, notamment le centre d’affaires autochtone Adaawe, Beandigen Café et Mādahòkì Farm.

Les photos peuvent être téléchargées gratuitement à l’adresse cira.ca/indigenous-stock-images et pourront être utilisées dans les médias sociaux, les entreprises, les blogues et tout autre contenu créatif.

Faits importants

• Pour la troisième année consécutive, CIRA s'est associée à Pow Wow Pitch pour fournir gratuitement des domaines de site Web .CA à tous les entrepreneurs autochtones qui ont participé au programme

Selon le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone, le Canada comptait plus de 60 000 entreprises autochtones en 2020.

36 % des entreprises autochtones ont déclaré que l’établissement d’une présence en ligne était l’un des moyens les plus courants utilisés par les entreprises autochtones pour s’adapter aux changements provoqués par la pandémie (source : Conseil canadien pour l’entreprise autochtone).

Les entreprises autochtones devraient atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025, selon un rapport de RBC.

CIRA banque de photos autochtones







La banque de photos autochtones de CIRA est une ressource gratuite créée dans le but d’honorer l’esprit d’entreprise autochtone et de combler le déficit de représentation de cette communauté dans la plupart des banques de photos en ligne.



Citations de la direction

« Les créateur·rice·s et les entrepreneur·euse·s autochtones ont un impact considérable en ligne, mais les ressources auxquelles ils·elles ont accès ne suivent pas le rythme en matière de représentation. C’est pourquoi CIRA est fière de continuer à utiliser sa plateforme pour renforcer les communautés autochtones en ligne grâce à la publication de photos autochtones d’aujourd’hui et d’ailleurs. De notre partenariat de longue date avec Pow Wow Pitch au financement de projets Internet menés par des autochtones grâce à Net Good de CIRA, notre nouvelle banque de photos autochtones représente une autre façon pour CIRA de bâtir un Internet plus fiable et plus inclusif au Canada » – Spencer Callaghan, directeur, marque et communications, CIRA

« La représentation est importante », a déclaré Sunshine Tenasco, fondatrice de Pow Wow Pitch. Le projet de banque de photos de CIRA est un grand pas en avant pour s’assurer que les entreprises autochtones et non autochtones du Canada ont accès à des photos qui représentent la diversité des entreprises. J’ai été très heureuse de constater le degré de collaboration entre CIRA et la communauté autochtone où elle a son siège dans le cadre de ce projet, ajoute-t-elle. En collaborant avec une photographe et des modèles autochtones, en réalisant des prises de vue dans un centre d’affaires dirigé par des autochtones et dans un café appartenant à des autochtones, CIRA a pris le temps d’apprendre à connaître la communauté et de nouer des relations qui porteront leurs fruits pendant longtemps. »

Autres ressources

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations partout au Canada et dans le monde. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet fiable pour les Canadien·ne·s grâce à des initiatives telles que son programme Net Good.

Contact:

Shehnila Sayeed

Communications Specialist, CIRA

613-805-3146

shehnila.sayeed@cira.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a9d842b-165c-46b0-af7a-a2e02ece0c86

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca2c879-8a97-4016-aeab-2da1dd3f47bf