Gabriele Andreoli and Papa Francesco World Changers Summit & Pontifical Academy of Science World Changers Summit logo

ITALY, June 22, 2023/EINPresswire.com/ -- Gabriele Pao-Pei Andreoli, rinomato innovatore e luminare nei campi della tecnologia e della biologia, è orgoglioso di annunciare la convocazione del World Changers Summit il 5 luglio 2023 presso la stimata Pontificia Accademia delle Scienze all'interno del Vaticano.

Questo evento su invito riunirà una notevole gamma di menti provenienti da tutto il globo. I temi di discussione spazieranno dall'impatto degli imprenditori di successo sul cambiamento globale, al ruolo della finanza decentralizzata (DeFi) nell'empowerment delle piccole imprese e delle startup. Il summit affronterà come prosperare tra le mutevoli correnti dell'economia globale e sottolineerà l'importanza dell'equità come principio fondamentale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il discorso si estenderà agli aspetti etici e opportunistici del biohacking evolutivo, un argomento che si trova all'incrocio tra tecnologia e biologia.

Il discorso esplorerà anche nuove frontiere economiche e spirituali nel Metaverse. Come gran finale, i partecipanti ascolteranno un potente appello all'azione: come ogni individuo può 'essere il cambiamento' e assumersi la responsabilità personale per un futuro più luminoso.

Potenziando le interazioni fisiche, il summit avrà uno spazio Metaverse all'avanguardia all'interno dell'esclusivo e prestigioso MonteCrypto Club, cortesemente offerto da Gamium.World. Questo unico mix di interazione fisica e virtuale stabilirà un nuovo standard per tali conferenze.

"Questo summit rappresenta per me un sogno che diventa realtà", dice Gabriele Andreoli, fondatore del World Changers Summit. "È da tempo il mio desiderio riunire menti di alto rendimento di tutte le culture, e facilitare la condivisione di intuizioni contemporanee all'interno delle sacre sale del Vaticano al fianco dei miei fratelli in Cristo."

Andreoli, cattolico devoto, ha espresso la sua ammirazione per Papa Francesco e i messaggi di amore, pace e guarigione che ha trasmesso a cattolici e non cattolici in tutto il mondo. Egli immagina il summit come una piattaforma per un dialogo trasformativo che fa eco a questi messaggi.

Dustin Plantholt, membro del consiglio del World Changers Summit e Maestro di Cerimonie del summit, condivide il sentimento di Andreoli. Vede Gabriele come un vero leader che crea altri leader, non seguaci. Questo ethos di leadership si allinea con il messaggio di unità di Papa Francesco. "L'unità crea opportunità. E questo è ciò che il World Changers Summit rappresenta per me", afferma Plantholt.

Il World Changers Summit promette di essere un evento di riferimento, colmando il divario tra tecnologia, scienza e fede, promuovendo il dialogo e la collaborazione per un mondo migliore e più comprensivo.