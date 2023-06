CPA Canada continue de favoriser une profession comptable canadienne unifiée 

/EIN News/ -- TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les comptables professionnels agréés du Canada sont reconnus pour leur intégrité, leur sens de l’équité et la transparence dont ils font preuve. À CPA Canada, nous croyons à l’importance de toujours s’attacher à incarner ces qualités, et nous entendons le démontrer une fois de plus maintenant.



Depuis l’unification de la profession il y a dix ans, CPA Canada a collaboré avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes pour trouver la voie à suivre en matière de gouvernance ainsi que la meilleure façon de représenter les CPA à l’échelle nationale. Plus récemment, nous avons entamé des discussions avec CPA Ontario et CPA Québec pour faire avancer le dossier.

CPA Canada est à la fois déçue et surprise de la décision de CPA Ontario et de CPA Québec de rompre les liens avec l’organisation nationale, déclenchant ainsi une période de retrait de 18 mois conformément aux modalités de l’accord de collaboration actuel. Cette décision a été prise malgré les progrès réalisés récemment et malgré notre désir de parvenir à un règlement.

Tout comme l’ensemble des ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, nous souhaitons améliorer notre cadre de gouvernance et accroître la transparence et la reddition de comptes, de sorte que la profession de CPA puisse continuer de prospérer, de mieux servir l’intérêt public et d’attirer de nouveaux membres.

Tout au long du processus, CPA Canada a accueilli avec ouverture bon nombre des propositions mises de l’avant. Nous demeurons résolus à traiter les questions soulevées avec empressement.

CPA Canada croit fermement que tout règlement appelle la mobilisation de tous les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et qu’il faut éviter de se concentrer uniquement sur les désirs d’une province ou deux. Il est essentiel de prévoir suffisamment de temps pour consulter les membres, les parties concernées et les gouvernements fédéral et provinciaux, et d’obtenir l’approbation des conseils des provinces et territoires.

Nous recommandons fortement à CPA Ontario et à CPA Québec de renouer le dialogue avec CPA Canada, et avec tous les autres ordres, et d’accepter de travailler avec un conciliateur de premier ordre qui guidera les parties dans leurs délibérations. L’établissement d’un échéancier clair pour atteindre cet objectif dans les plus brefs délais cadrerait avec nos obligations mutuelles et servirait au mieux l’ensemble de la profession.

Les multiples défis et demandes auxquels fait face la profession, notamment en ce qui concerne la durabilité, les changements technologiques et l’incertitude économique, sont d’envergure mondiale. CPA Canada est persuadée de la nécessité d’une profession unie.

Nous restons déterminés à favoriser un dialogue constructif et à parvenir à un règlement mutuellement avantageux qui répond aux préoccupations de toutes les parties concernées.

Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l’une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

