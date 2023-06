Beanfield nomme Lucie Laplante au poste de chef des finances, Renforcement de l’équipe de direction

/EIN News/ -- TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, une entreprise de télécommunications locale et indépendante à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa, qui compte plus de 450 employés, est heureuse d’annoncer la nomination de Lucie Laplante au poste de chef des finances pour appuyer les plans de croissance et d’expansion de l’entreprise.



Lucie Laplante, qui est originaire de Montréal, mais qui a passé la majeure partie des 30 dernières années à Toronto, apporte une vaste expérience des télécommunications à son nouveau poste chez Beanfield. Ses antécédents professionnels comprennent le travail dans diverses industries complémentaires comme la technologie financière, les services professionnels, les médias et la radiodiffusion.

Dan Armstrong, chef de la direction et fondateur de Beanfield, a déclaré : « Nous sommes ravis que Mme Laplante se joigne à l’équipe de Beanfield et contribue à notre croissance stratégique continue. Dès notre première rencontre, nous avons tout de suite aimé Mme Laplante et nous savions que son expérience et ses capacités de leadership seraient parfaitement adaptées à notre organisation. »

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Laplante dirigera l’équipe financière de Beanfield et jouera un rôle important dans les relations avec les partenaires de l’entreprise.

« J’ai toujours admiré l’engagement de Beanfield envers la collectivité et ses valeurs. Il est évident qu’elle exerce ses activités en portant une attention particulière au service à la clientèle, ce qui pour moi est un facteur de différenciation clé dans l’industrie des télécommunications. J’ai hâte de travailler avec toute l’équipe et d’appuyer la croissance continue de Beanfield », a déclaré Mme Laplante.

Beanfield prévoit poursuivre son expansion dans des marchés clés, en mettant l’accent sur la croissance résidentielle à Toronto et à Vancouver, ainsi que sur la croissance commerciale à Montréal. L’expertise financière et opérationnelle de Mme Laplante sera déterminante pour stimuler cette croissance.

À propos de Beanfield :

Beanfield est une entreprise de télécommunications indépendante qui possède des installations et qui a ses bureaux à Toronto, à Montréal et maintenant à Vancouver. Fondée en 1988 avec un esprit activiste, notre principale mission était de relier les entreprises du quartier de Liberty Village, à Toronto, qui était mal desservi. Depuis, nous avons élargi notre réseau de fibre optique pour desservir les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver, avec des points de présence à Calgary, New York et Seattle. Bien que nous soyons bien placés pour devenir une entité nationale de télécommunications de plein droit, nous sommes déterminés à rester fidèles à nos racines et à notre philosophie, c’est-à-dire à être axés sur la collectivité et l’équité. Nous croyons que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable. Comme il se doit.