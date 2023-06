Les Producteurs laitiers du Canada investissent dans Projet New Acreᴹᴰ pour aider le secteur à atteindre la carboneutralité d’ici 2050

Cet investissement d’un an soutiendra les productrices et producteurs laitiers dans le développement et la restauration d’espaces naturels sur des terres agricoles marginales afin de capturer le carbone, d’améliorer la qualité de l’eau et de créer des habitats pour la faune

/EIN News/ -- TORONTO et OTTAWA, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visant la carboneutralité pour la production laitière d’ici 2050, les Producteurs laitiers du Canada commandite Projet New Acre dans le cadre d’un projet pilote étalé sur un an qui aidera les productrices et producteurs à mettre en place des projets écologiques sur des terres agricoles marginales. Ces projets, tels que des zones humides, des prairies et la plantation d’arbres, permettront de capturer et de séquestrer des émissions de carbone, tout en offrant d’autres bienfaits comme un habitat pour les pollinisateurs et la faune sauvage ainsi que l’atténuation des inondations et des sécheresses.



Projet New Acre, la plateforme d’investissement ESG d’ALUS, aide les entreprises à investir dans les collectivités où elles opèrent afin de générer des bienfaits sociaux et environnementaux grâce à la création de nouveaux hectares de nature. Ce projet pilote de 84 hectares se déroulera sur une période d’un an et permettra aux Producteurs laitiers du Canada d’allouer des capitaux d’investissement de manière stratégique pour soutenir les productrices et producteurs laitiers dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. L’initiative a pour but de répondre aux défis environnementaux locaux, accroître la résilience du secteur laitier et compenser l’empreinte carbone de la production laitière.

« La vision d’ALUS est de préserver l’agriculture, la faune et les espaces naturels pour les collectivités et les générations futures », affirme Jill Weaver, directrice du développement des affaires chez ALUS. « Le projet pilote de Projet New Acre et des Producteurs laitiers du Canada s’aligne sur notre mission en aidant les producteurs et productrices du Canada à renforcer la résilience agricole, environnementale et collective, tout en contribuant à ce que le secteur atteigne la carboneutralité d’ici 2050. Nous nous réjouissons de cette synergie et des résultats positifs que ce projet générera non seulement pour les Producteurs laitiers du Canada, mais aussi pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

Tous les cinq ans, les Producteurs laitiers du Canada mesurent l’empreinte carbone de la production laitière afin d’orienter les activités de réduction du carbone. En 2016, la production d’un kilogramme de lait a généré 0,92 kg d’éq. CO 2 (selon le Groupe AGECO). En aidant les producteurs à introduire des solutions de compensation et de diminution des émissions de carbone dans leurs opérations, les Producteurs laitiers du Canada espèrent atteindre la carboneutralité dans le secteur laitier d’ici 2050.

La création de nouveaux hectares de nature dans les zones marginales des fermes laitières à travers le Canada est l’une des activités qui les rapprocheront de leur objectif, tout en fournissant d’autres bienfaits pour tous les Canadiens. Les projets soutenus par le projet pilote seront implantés et maintenus par des productrices et producteurs laitiers qui participent au programme ALUS.

« Les Producteurs laitiers du Canada sont ravis de soutenir Projet New Acre d'ALUS et d'aider les producteurs laitiers du Canada à conserver des acres de terres agricoles marginales », a déclaré Pierre Lampron, président des PLC. « Il n'y a pas deux fermes laitières identiques, mais les producteurs qui les exploitent ont tous intérêt à améliorer la durabilité de la production laitière et à renforcer la résilience de notre secteur. La grande variété de services écosystémiques appuyés par le projet contribuera à maintenir des résultats environnementaux et économiques positifs en agriculture, ce qui ne peut que profiter aux futurs producteurs et à notre pays dans son ensemble. »

À propos d’ALUS et Projet New Acreᴹᴰ

ALUS (à l’origine, un acronyme pour Alternative Land Use Services) est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 38 collectivités à travers six provinces. Plus de 1 600 productrices et producteurs agricoles y instaurent et préservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils fournissent des services écosystémiques qui contribuent à soutenir l’agriculture et à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des communautés et des générations futures. Des projets tels que des milieux humides, des haies brise-vent, des zones tampons riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et d’autres solutions écologiques permettent d’assainir l’eau, d’accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de combattre l’érosion, d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses, de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune et de produire d’autres services écosystémiques.

Projet New Acre, livré par ALUS, permet aux entreprises d’investir dans des solutions fondées sur la nature en milieu agricole afin d’entraîner des retombées environnementales, économiques et sociales positives dans les collectivités où elles opèrent, un acre à la fois. En investissant avec Projet New Acre, les organisations peuvent allouer des capitaux de manière stratégique et personnaliser leur impact. Chaque investissement avec Projet New Acre génère des résultats tangibles, fiables et mesurables. Grâce à cet appui financier, les agriculteurs et agricultrices peuvent produire des biens et services écosystémiques sur leurs terres, tels que la séquestration du carbone, la filtration de l’eau et l’amélioration de l’habitat, et ainsi accroître la biodiversité et contribuer à renforcer la résilience climatique.



Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca et NewAcre.org.

À propos des Prodcuteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada est l’organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s’efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d’ici 2050.

