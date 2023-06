La Corporation de financement d'équipement Insight étend ses activités au Québec

Une importante société de crédit-bail indépendante investit pour répondre aux besoins uniques de la province de Québec

TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insight Equipment Finance Corporation (IEFC), une division d'Insight Investments, LLC, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait ses activités de location d'équipement au Québec.



"Depuis le lancement de ses activités au Canada en 2021, IEFC a connu une croissance rapide, aidant les clients des secteurs commercial et public à créer et à exécuter des solutions de crédit-bail de bout en bout pour un large éventail de types d'actifs dans les domaines des TI, de la médecine, de l'éducation, de la construction modulaire et de l'équipement de manutention," a déclaré Doug Johnson, vice-président exécutif et directeur national, Canada, Insight Equipment Finance Corp. "Nous sommes ravis de renforcer nos activités au Québec, le deuxième marché en importance pour la location d'équipement au pays. L'IEFC possède l'expérience du climat commercial unique de la région en matière de location d'équipement et est prête à aider ses clients à réussir."

Au Québec, IEFC dessert actuellement des clients des secteurs de l'automobile, de la construction et de la fabrication. IEFC est un opérateur de services complets dans la province qui soutient les entreprises locales et transfrontalières dans tous les secteurs d'activité. L'ensemble de son portefeuille de produits et de services est disponible en français et en anglais. IEFC est un membre actif de l'Association canadienne de financement et de location (ACFL) et opère en conformité avec toutes les lois et procédures du Québec.

Pour gérer les opérations à grande échelle, le service et le soutien du marché québécois, l'entreprise a embauché un expert bilingue de l'industrie, Anthony Zambon.

"Insight Equipment Finance offre l'expertise, les solutions et les ressources dont le Québec a grandement besoin," a déclaré Anthony Zambon, vice-président, Financement d'équipement, Insight Equipment Finance Corporation. "Il est essentiel de comprendre les caractéristiques uniques de ce marché. Nous sommes un opérateur de classe mondiale qui peut tout faire conformément à la loi québécoise, de la documentation à la cession, sans perdre une seconde. Je suis ravi de faire partie de cette équipe et j'ai hâte de travailler avec de nombreuses nouvelles entreprises dans cette province."

Soutenu par sa société mère Insight Investments, IEFC a accès aux avantages de ses unités de financement Insight Financial Services (IFS) et Insight Material Handling (IMH). La propriété indépendante et non institutionnelle d'IEFC offre aux clients un accès direct au capital, ainsi que des solutions plus complètes et plus souples. Ces solutions couvrent l'ensemble du cycle de vie des équipements, y compris le contrat de rafraîchissement des technologies de l'information, le système de gestion des actifs en ligne (AMOS) et le centre de retour et de remarketing des actifs.

À propos d'Insight Equipment Finance Corporation (IEFC)

Insight Equipment Finance (IEFC), une division d'Insight Investments, LLC, propose des solutions de crédit-bail personnalisées pour l'acquisition de technologies, d'équipements et de services associés. Les entreprises, les établissements d'enseignement et les agences gouvernementales bénéficient des solutions entièrement transparentes d'IEFC en matière de rafraîchissement et de location de matériel informatique. Les revendeurs à valeur ajoutée (VAR), les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fournisseurs de services gérés (MSP) s'appuient sur IEFC pour mettre en place des programmes personnalisés qui aident leurs clients à acquérir un plus grand nombre de leurs solutions. Avec un portefeuille national géré dépassant 1,4 milliard de dollars, IEFC est fière de son approche pratique et collaborative du leasing. Son système de gestion d'actifs en ligne (AMOS) permet aux clients de gérer leurs actifs et leurs contrats de location à tout moment et en tout lieu. Pour de plus amples renseignements, visitez le site iefc.ca.

Insight Equipment Finance Corp. Contact média:

Sarah Schreiber

sschreiber@insightinvestments.com