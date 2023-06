Nimonik inc. accroît sa présence dans l'ensemble du Canada avec l'acquisition de Templegate Information Services Inc.

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, June 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Afin d'accroître son soutien aux secteurs manufacturier, industriel et de la consultation au Canada, Nimonik Inc. (Nimonik) a annoncé l'acquisition des publications de Templegate Information Services Inc. (Templegate), une entreprise de 35 ans spécialisée dans l'information sur la conformité réglementaire et basée à Toronto (Ontario). Lawrence Earl et Judy Earl, propriétaires de Templegate, resteront en poste avec Nimonik pour une période d'un an afin d'assurer la transition des clients et des données réglementaires vers la plateforme avant de prendre leur retraite.L'acquisition arrive à un moment charnière pour l'industrie qui s'efforce d'améliorer ses programmes de conformité, sa surveillance réglementaire et ses rapports ESG.L'équipe de Nimonik est enthousiaste à l'idée d'offrir sa plateforme moderne à plus de 200 clients de Templegate et au marché de l'Ontario et du Canada. Nimonik couvre plus de 550 000 réglementations dans le monde entier et dans plus de 600 juridictions. Les clients de Templegate auront accès à des données réglementaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.L'acquisition de Templegate est la quatrième de Nimonik, fondée en 2008, et fait de l'entreprise le premier fournisseur de données sur la conformité canadienne pour l'industrie. Avec la création d'un bureau à Toronto, Nimonik sera en mesure de mieux servir ses clients à travers le Canada et les États-Unis.Lawrence Earl affirme : « Depuis de nombreuses années, nos abonnés nous demandent d'améliorer notre service en lançant des outils numériques qui permettraient une configuration personnalisée afin de mieux répondre aux besoins de chaque client en matière de conformité. C'est donc avec grand plaisir que nous annonçons ensemble cette nouvelle étape dans un processus d'amélioration continue. Nous avons été très soucieux de choisir le bon partenaire pour assurer la continuité de notre engagement sur le terrain. Avec Nimonik, nous sommes convaincus que le nouvel alignement se traduira par la meilleure combinaison possible de contenu soigneusement sélectionné et d'expertise technique, le tout axé sur les clients ».Jonathan Brun, PDG de Nimonik, a déclaré : « Depuis que j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la conformité, les publications de Templegate ont toujours été une référence d'excellence. Cette acquisition permettra de créer une solution nationale complète pour les entreprises canadiennes qui souhaitent suivre les changements apportés aux règlements et aux normes dans l'ensemble du pays. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec Lawrence, Judy et toute l'équipe de Templegate pour aider les entreprises canadiennes à améliorer leurs programmes de conformité ».À propos de Nimonik Inc.Nimonik Inc. est une société de logiciels de conformité qui fournit une solution intégrée de gestion de la conformité pour répondre aux exigences réglementaires et aux normes de l'industrie. Le logiciel de Nimonik aide les entreprises et les gouvernements à identifier leurs obligations et leurs exigences, à suivre les changements de réglementation et à vérifier leur conformité.Basée à Montréal avec des bureaux à Shanghai, Toronto et Calgary, Nimonik Inc. a une présence mondiale et une équipe d'experts dédiés à fournir le meilleur service possible à ses clients. Son engagement envers l'excellence est démontré par les acquisitions de Templegate (2023), MediaLogic (2022), Envitool (2017) et Conformance Check (2016).À propos de Templegate Information Services Inc.Depuis 1990, Templegate est l'un des principaux fournisseurs d'informations spécialisées sur l'environnement, le changement climatique et la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail au Canada. Grâce à ses services d'information - CERCN et EHS Regulatory Alert (EHSRA) - Templegate offre des publications ciblant les professionnels, conçues pour les tenir à jour et à les aider à maintenir la conformité en matière de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité.