Investissement de 15 millions $ de TC Imprimeries Transcontinental dans sa plateforme d’impression de livres

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Imprimeries Transcontinental, un secteur de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), annonce un investissement de 15 millions $ dans sa plateforme d’impression de livres à son usine Transcontinental Beauceville (Interglobe), au Québec, afin de mieux répondre à la demande du marché nord-américain. Ceci s’ajoute à un investissement de 10 millions $ réalisé en 2019-2020.



Avec ces investissements, notamment pour une presse additionnelle en fonction depuis le début juin, l’usine a doublé sa capacité en reliure de couverture rigide et augmenté sa capacité de production d’environ 15 %, tout en améliorant son efficacité manufacturière. De plus, les nouveaux équipements aideront à pallier la pénurie de main-d’œuvre dans la région grâce à leur niveau élevé d’automatisation et de robotisation.

« Ces investissements totalisant 25 millions de dollars témoignent de notre confiance en notre capacité d’augmenter notre part du marché du livre en Amérique du Nord, a dit Pierre Deslongchamps, vice-président principal, Québec et Atlantique, TC Imprimeries Transcontinental. Nous sommes ainsi en mesure de mieux satisfaire la demande grandissante de nos clients, poursuivant ainsi notre croissance et maintenant notre position de joueur majeur en Amérique du Nord et de plus grand imprimeur canadien en livres 4 couleurs et en reliure de tout type. » La majorité de ce nouvel investissement a été réalisée au cours des trois derniers trimestres et sera complétée au cours de l’exercice financier 2023.

TC Imprimeries Transcontinental possède un réseau de 13 usines au Canada et compte environ 3500 employés. Le secteur offre une vaste gamme de solutions d’impression novatrices en matière de circulaires, de produits marketing sur le lieu de vente, de journaux, de magazines et de livres en couleurs.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e8c8a00-b387-43bd-ac71-8c82f58416b4/fr