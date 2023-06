Emergex e IBMP do Brasil Anunciam Colaboração no Desenvolvimento Clínico para Medicamentos Experimentais Relacionados ao Ponto de Regulação Imunológica do Priming de Células T

A Emergex e o IBMP do Brasil irão cofinanciar estudos de Fase II e Fase III da Emergex no Brasil, para medicamentos experimentais para o tratamento da Febre da Dengue e do Betacoronavírus relacionados com o ponto de regulação imunológica do priming de células T, com potencial para expansão a indicações adicionais

O IBMP realizou um investimento de capital na Emergex, contribuindo para o financiamento dos ensaios clínicos de Fase II

/EIN News/ -- ABINGDON, Reino Unido, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emergex Vaccines Holding Limited (‘Emergex’, ou a ‘Empresa’), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico dedicada ao tratamento das principais doenças infecciosas a nível global através do desenvolvimento de medicamentos experimentais inteiramente sintéticos de ponto de regulação imunológica do priming de células T, anunciou hoje um acordo de colaboração em vários níveis com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), no Brasil.

O IBMP é uma organização comercial integrada à Fiocruz, a instituição nacional brasileira para a pesquisa e produção de biofarmacêuticos e vacinas, vinculada ao Ministério da Saúde. A Fiocruz tem um sólido histórico comercial no setor de saúde,, com experiência no desenvolvimento, fabricação, aprovação regulatória e comercialização de medicamentos e diagnósticos médicos no Brasil.

A Emergex e o IBMP firmaram um acordo de cofinanciamento dos estudos de Fase II e Fase III, no Brasil, de medicamentos experimentais da Emergex do ponto de regulação do priming de células T para a Febre da Dengue e o Betacoronavírus, conhecidos, respectivamente, como DengueTcP™ (pedido de registro de marca enviado) e CoronaTcP™ (pedido de registro de marca enviado). Ambos os medicamentos experimentais atravessaram com sucesso os ensaios clínicos de Fase I+ na Suíça, e estão se aproximando do envio e avaliação pela ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira.

De acordo com os termos deste acordo, a Emergex irá conduzir a fabricação, em seu estágio clínico, dos medicamentos, com a transição planejada para o IBMP, para a fabricação em escala comercial na região. O IBMP obterá os direitos de marketing e comercialização exclusivos dos dois medicamentos candidatos, no Brasil e na América do Sul. Um Comitê Gestor Conjunto, com representantes tanto da Emergex quanto do IBMP, irá supervisionar a colaboração e a comercialização das imunoterapias selecionadas.

O acordo também permite a expansão futura para outras indicações. Este acordo contempla potencialmente o desenvolvimento e a comercialização compartilhadas de medicamentos candidatos com atuação no ponto de regulação do priming de células T da Emergex, os quais têm como alvo a Chikungunya, para os quais o desenvolvimento está em andamento, a Influenza A (incluindo cepas pandêmicas), para a qual a Emergex avançou para a fabricação de cGMP, e está pronta para iniciar ensaios clínicos de Fase I nos EUA, e a Febre Amarela. No final de 2022, a Emergex anunciou a geração de um ligando do Chikungunya, o qual se espera que avance para a Fase I de ensaios clínicos humanos em 1T24.

O IBMP também efetuou um investimento de capital inicial na Emergex, o qual tem potencial para expansão futura, na pendência da conclusão de seu processo de auditoria em andamento. Adicionalmente, o IBMP irá financiar a participação da Emergex nos custos para os ensaios clínicos de Fase II no Brasil para a Dengue, o Betacoronavírus e a Influenza A Universal, em troca de capital adicional, sujeito à aprovação do acionista.

O professor Thomas Rademacher, Cofundador e CEO da Emergex, comentou: “Após o sucesso dos ensaios clínicos de Fase I para medicamentos candidatos para combater a Febre da Dengue e o Coronavírus na Suíça, estamos esperando progredir para um ensaio de Fase II no Brasil, onde a Dengue é endêmica. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a equipe do IBMP há vários anos, portanto, é excelente formalizar nosso relacionamento com este acordo.”

Pedro Ribeiro Barbosa, CEO no Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) no Brasil, agregou ainda: “Minha equipe e eu estamos ansiosos para iniciar esta importante colaboração internacional e avançar para a Fase II com as pesquisas do medicamento candidato da Emergex para combater a Dengue. A dengue é um grave problema de saúde no Brasil, somando centenas de milhares de casos ao longo do país a cada ano, e centenas de mortes, portanto, há uma necessidade urgente de novos tratamentos.”

Para informações adicionais, entre em contato com:

Emergex

Storme Moore-Thornicroft, Diretora Executiva

Telefone: +44 (0) 1235 527589

E-mail: smt@emergexvaccines.com Consultas de Imprensa

Rachelle Babb

Telefone: +1 (929) 325-7559

E-mail: rachelle.babb@russopartnersllc.com

Sobre a Emergex

A Emergex é uma empresa de biotecnologia de estágio clínico, de capital privado, com sede em Abingdon, UK, com uma subsidiária operacional em Doylestown, Pennsylvania, EUA. A empresa é pioneira no desenvolvimento de medicamentos terapêuticos experimentais 100% sintéticos do ponto de regulação imunológica do priming de células T, que utilizam e direcionam a resposta imune natural das células T do corpo para destruir e limpar células infectadas por patógenos, utilizando mecanismos citopáticos ou não citopáticos, com o objetivo de fornecer proteção contra algumas das ameaças à saúde mais urgentes a nível global. As primeiras indicações da Emergex a serem seguidas contra doenças infecciosas: [i] doenças infecciosas virais, entre as quais estão o Betacoronavírus, a Febre da Dengue a Influenza A Universal, incluindo a influenza (gripe) pandêmica, assim como [ii] doenças infecciosas bacterianas intracelulares, como a Francisella tularensis. Em um futuro próximo, haverá outras solicitações de aprovação de medicamentos experimentais para tratar doenças.

Descubra mais on-line, em: www.emergexvaccines.com .



Visite nossa página no LinkedIn ou nossa conta no Twitter para atualizações.

Sobre o IBMP

Com uma ampla e moderna planta industrial, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) trabalha com pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, inovação e produção industrial de suprimentos e kits diagnósticos para a saúde. A instituição integra e contribui para o desenvolvimento do Economic and Industrial Complex of Health (Complexo Econômico e Industrial da Saúde – CEIS), e engloba o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia como o melhor ponto de acesso a produtos para a saúde, serviços, e alicerces fundamentais para o dinamismo econômico no país. Suas atividades têm a intenção de abastecer a rede sanitária com produtos seguros e de qualidade.