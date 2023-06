Les entreprises s’appuient sur le crédit renouvelable alors que les difficultés financières s’intensifient

Pouls du marché – le rapport trimestriel d’Equifax Canada sur les tendances du crédit commercial, T1 2023

/EIN News/ -- TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données suggèrent un modèle d’expansion du crédit et des changements importants liés à l’utilisation du crédit, indiquant des défis potentiels pour les entreprises, selon Pouls du marché, le rapport trimestriel d’Equifax Canada sur les tendances du crédit commercial du 1er trimestre 2023. Le rapport met également en évidence les difficultés financières croissantes dans les secteurs des opérations financières et non financières.

Le solde total des prêts à tempérament émis par les banques au Canada s’élève actuellement à 12,9 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 2,4 % en glissement annuel; une première depuis 2019 lorsqu’Equifax a commencé à surveiller ces données. En revanche, au cours de la même période, les soldes de cartes de crédit ont augmenté de 15 %, tandis que les marges de crédit affichent une augmentation de 11 %.

« La baisse observée sur le plan des prêts à tempérament et le passage à l’utilisation des cartes de crédit pourraient nuire à leur potentiel de croissance et compliquer leur capacité à faire des investissements plus importants », a déclaré Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada.

Un élément d’une importance particulière dans le rapport est la baisse des soldes de prêts, étant donné que les soldes de prêts à tempérament ont augmenté de plus de 35 % comparativement à 2020. Cela suggère que les emprunteurs pourraient de plus en plus graviter vers des produits de crédit qui ne les limitent pas sur le plan des périodes de remboursement fixes et qui offrent une plus grande flexibilité sur le plan des taux d’intérêt. Les récentes hausses des taux d’intérêt par la Banque du Canada ont possiblement contribué à l’évolution de cette tendance.

DIMINUTION DES NOUVELLES ENTREPRISES

Au 1er trimestre, nous avons observé un ralentissement des ouvertures de nouvelles entreprises, ce qui représente un écart par rapport à la trajectoire de croissance précédente. Au cours des deux dernières années, les mois de janvier, février et mars ont affiché une augmentation constante d’un mois à l’autre sur le plan des créations d’entreprises alors que l’économie a commencé à se rétablir des répercussions de la pandémie. Une chute considérable des ouvertures de nouvelles entreprises a toutefois été observée au début de l’année 2023. À la fin du mois de février, les ouvertures de nouvelles entreprises ont affiché une diminution en glissement annuel de 16,5 % en Ontario, de 14,2 % en Colombie-Britannique, de 11,4 % en Alberta et de 7,5 % au Québec.

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET NON FINANCIÈRES EN DIFFICULTÉ

Les opérations financières et non financières montrent également des signes de difficultés. « Les arriérés liés aux opérations non financières approchent des niveaux d’avant la pandémie, en affichant une hausse de 9 % des retards de paiement dans un délai de 60 jours sur une base annuelle », a souligné M. Brown. « Nous constatons cette tendance principalement dans les opérations en Colombie-Britannique et en Alberta, ce qui laisse entendre que les entreprises qui exploitent leurs activités dans ces régions font face à un environnement économique particulièrement difficile. »

M. Brown a également souligné l’impact des retards de paiement précoces sur les transactions financières et non financières. « La hausse persistante des taux d’arriérés précoces liés à ces opérations suggère que les entreprises ont du mal à respecter leurs obligations financières », a-t-il expliqué. « Généralement, les entreprises accordent la priorité aux paiements de leurs fournisseurs pour maintenir leurs activités, mais il est préoccupant de constater les augmentations trimestrielles consécutives sur le plan des arriérés également du côté des fournisseurs. »

DES PERSPECTIVES POSITIVES POUR LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES CANADIENNES

Malgré les défis générés par la hausse des taux d’intérêt et une forte inflation, les données de Statistique Canada montrent que 73,5 % des entreprises interrogées sont optimistes quant à leur avenir au cours des 12 prochains mois.

« Les données d’Equifax suggèrent également des augmentations régionales dans la demande de crédit commercial, ce qui est un signe positif qui témoigne de la résilience et de l’optimisme des entreprises canadiennes », a souligné M. Brown. « Il est toutefois essentiel de considérer les conséquences potentielles entourant le paysage actuel associé au crédit. Equifax Canada continue de surveiller la situation de près et offre des données essentielles pour appuyer les entreprises et les prêteurs afin qu’ils puissent prendre des décisions de crédit éclairées en cette période d’incertitude. »

À mesure que les comportements liés à l’emprunt continuent d’évoluer, les institutions financières et les organisations offrant des prêts devraient envisager d’adapter leurs offres pour répondre à l’évolution des demandes de consommateurs et d’entreprises. La compréhension de ces tendances peut aider les particuliers et les organisations à prendre des décisions éclairées quant à leurs choix en matière de crédit.

