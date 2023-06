/EIN News/ -- Dassault Aviation et Dassault Systèmes s’associent pour permettre une collaboration sécurisée et souveraine sur le cloud destinée aux programmes de défense de nouvelle génération

Dassault Aviation utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes pour développer son avion de combat de nouvelle génération, un projet clé du Système de Combat Aérien Futur .

La plateforme 3DEXPERIENCE opérée par OUTSCALE fournit un cloud souverain qui conjugue le plus haut niveau de sécurité et le développement continu de logiciels.

Cette nouvelle étape du partenariat à long terme entre les deux sociétés est un catalyseur clé dans la constitution d’un cloud souverain européen qui pourra influencer d’autres secteurs d’activité tels que la santé et les services publics.





Le Bourget, le 20 juin 2023 — À l’occasion du Salon du Bourget, Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) et Dassault Aviation (Euronext Paris FR0014004L86, AM.PA) annoncent la nouvelle étape de leur collaboration à long terme qui vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration sur le cloud.

Dassault Aviation utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes pour développer son avion de combat de nouvelle génération, projet clé de collaboration industrielle portant sur le développement du Système de Combat Aérien Futur. L’objectif de ce projet est d’assurer l’autonomie et la souveraineté de l’Europe dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Cet environnement cloud sera localisé sur les sites de Dassault Aviation et exploité par Dassault Systèmes au travers de sa marque OUTSCALE, qui a reçu de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) la qualification SecNumCloud, la plus haute reconnaissance de sécurité accordée aujourd’hui en France.

La plateforme 3DEXPERIENCE représente un cloud de défense souverain dédié où Dassault Aviation et ses partenaires peuvent développer l’avion de combat avec une plus grande agilité dans un cadre hautement sécurisé et évolutif. Les utilisateurs bénéficieront des développements logiciels effectués de façon continue par Dassault Systèmes qui offrent les plus récentes capacités notamment en matière d’ingénierie système, de gestion des programmes, de conception et de simulation.

« La France et l’Europe doivent se doter d’un environnement cloud souverain afin de pouvoir développer des programmes de défense collaboratifs en utilisant les meilleures fonctionnalités possibles. Plusieurs initiatives sont déjà en place en dehors de l’Europe, et nous devons rester dans la course. En Europe, nous avons la chance de pouvoir compter sur le leader mondial des solutions numériques de développement de produits industriels dans le cloud. De notre côté, nous sommes un architecte industriel, un détenteur de technologies de souveraineté qui affiche une solide expérience en tant que maître d’œuvre de programmes militaires de premier plan, tant en France qu’en coopération multinationale. Ce partenariat entre Dassault Aviation et Dassault Systèmes fournit la première solution d’ingénierie collaborative adaptée aux cyber-règlementations applicables aux programmes de défense tout en évoluant à la vitesse du cloud », déclare Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation.

Dans le cadre de l’actuel plan de transformation numérique de Dassault Aviation, Dassault Systèmes étendra par ailleurs cette infrastructure à l’ensemble des nouveaux programmes de Dassault Aviation afin de fournir un environnement homogène et sécurisé pour conduire des programmes conformes en toute transparence.

« La société est actuellement confrontée à de profonds défis qui nécessitent des programmes de défense capables d’assurer un avenir plus sûr aux citoyens. Dans ce contexte, les industriels à la pointe de l’innovation et dont l’activité repose sur des données hautement sensibles doivent transformer leurs programmes — ainsi que la façon dont ils travaillent avec leurs écosystèmes — pour sécuriser chaque étape du développement », déclare Bernard Charlès, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Dassault Systèmes. « Aujourd’hui, notre partenariat historique avec Dassault Aviation franchit un nouveau cap et nous positionne comme des acteurs clés de l’émergence d’un cloud souverain hautement sécurisé en Europe. En tant que fournisseur stratégique de cloud souverain aux pouvoirs publics et aux entreprises, nous pouvons apporter à des industries telles que la santé et les services publics le degré de sécurité que nous offrons au secteur de la défense. »

Dassault Aviation s’appuiera sur les industry solution experiences « Winning Concept », « Program Excellence », « Co-Design to Target » et « Ready for Rate » basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour simplifier et rationaliser le développement de systèmes et de programmes hautement complexes dans le but de respecter les objectifs de budget, de calendrier et de performances fixés.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

À propos de la plateforme 3DEXPERIENCE et des solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : www.3ds.com/fr.

À propos des industry solution experiences de Dassault Systèmes pour l’aérospatial et la défense : https://www.3ds.com/fr/industries/aerospace-defense

###

