Stonebranch parraine l'AWS Summit Milano 2023

Le fournisseur de produits d'automatisation informatique de premier plan y présentera ses solutions pour la modernisation des mainframes, l'automatisation du cloud et l'orchestration des pipelines de données.

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Géorgie, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui qu'il sera l'un des parrains de l'AWS Summit Milano à venir.



L'AWS Summit Milano est une conférence annuelle dédiée aux services cloud d'Amazon Web Services. Cet événement gratuit d'une journée se déroulera le 22 juin 2023 à l'Allianz MiCo Convention Center de Milan, en Italie.

Lors de l'événement, Stonebranch présentera l'Universal Automation Center (UAC), sa plateforme d'automatisation informatique en temps réel conçue pour gérer et orchestrer les tâches et processus de manière centralisée à travers les environnements informatiques hybrides.

« Nous nous réjouissons de nous lier et de collaborer avec la communauté cloud italienne lors de l'AWS Summit à Milan », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « En tant que partenaire de confiance d'AWS, Stonebranch aide les entreprises à combler le fossé entre les environnements cloud et sur site. Nos clients s'appuient sur l'UAC pour améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur agilité informatiques. »

Stonebranch présentera plusieurs solutions lors de l'événement, notamment :

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour l' AWS Summit Milano 2023 . Les participants pourront se rendre au stand S14 pour en savoir plus sur les solutions de Stonebranch.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.





