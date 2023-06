L'artiste Jim West reflète et amplifie notre monde de manière poignante et troublante

/EIN News/ -- Sa sculpture multimédia « Utterance » interpelle le public

Ses puissantes œuvres multimédia, notamment « Can We Talk », encouragent à communiquer et à trouver des solutions aux problèmes tels que la violence armée

PITTSBURGH, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- S'il y a un mot qui résume bien l'époque actuelle, c'est le mot « bruit ». Chaque problème, conflit, dispute et différend semble être amplifié, et nous sommes toujours prêts à en faire notre problème en le transmettant immédiatement dans l'appareil que nous gardons dans notre poche.

Le célèbre sculpteur Jim West trouve cela à la fois troublant et fascinant. Sa récente œuvre « Utterance » (2022, bronze, acier, lumière, résine, audio) explore cette idée avec un humour taquin, donnant une voix aux têtes hurlantes qui remplissent nos canaux de bruit. Cette sculpture multimédia symbolique utilise le contrôle de l'éclairage et du volume pour découvrir comment les êtres humains doivent réduire le bruit et arrêter de parler en même temps afin d'entendre et de se faire entendre.

« Quand j'ai vu Utterance, j'ai su que ce serait une excellente idée de l'exposer à l'occasion du Three Rivers Arts Festival (TRAF). Ce genre d'œuvre interactive, qui reflète de manière artistique ce qu'il se passe dans le monde et suscite la conversation, incarne l'essence même du TRAF », a déclaré Sarah Aziz, directrice de la gestion des festivals pour le Pittsburgh Cultural Trust.

L'œuvre de Jim West rappelle que ces questions ont besoin de réponses et que des discussions doivent se tenir : au sein des familles (pensez à une table de repas de fête), des communautés, sur le lieu de travail et dans les organisations, les médias, au gouvernement et en politique.

« Nous sommes constamment entourés de bruit », explique l'artiste. « Comment peut-on entendre ce qu'une personne dit si on parle en même temps ? Comment peut-on accomplir quoique ce soit et comment peut-on arriver à quelque conclusion que ce soit si on n'entend que des hurlements incessants ? J'ai développé une application disponible pendant le TRAF qui invite les membres du public à partager une vidéo présentant leurs réflexions sur la façon dont nous pouvons mieux communiquer. Les enfants ont des mots à la fois simples et perspicaces pour nous guider . »

Une autre de ses œuvres, mettant également en lumière la communication humaine, « Can We Talk » (2018, bronze, acier, bois, lumière, audio, 74 x 120 pouces), traite de l'importance de la prévention de la violence armée.

Jim West a fait ses débuts au TRAF en juin devant environ 300 000 participants, mais ses œuvres sont tout le temps visibles partout dans sa ville natale, en face de la mairie de Philadelphie et ailleurs. Son œuvre la plus célèbre localement est probablement « Point of View » (2006, bronze) sur le mont Washington, une représentation stylisée de George Washington rencontrant Guyasuta, chef de la tribu des Sénécas (tantôt alliés, tantôt ennemis) alors que l'avenir de ce jeune pays n'avait pas encore été décidé au confluent de l'Ohio.

À propos de Jim West : Reconnu à l'échelle nationale pour ses œuvres figuratives monumentales en bronze, le sculpteur Jim West apporte désormais un style audacieux et de la passion à la scène artistique contemporaine grâce à une nouvelle série de sculptures interactives incorporant lumière, cinétique et son. Sa fusion unique de la technologie et de la sculpture redéfinit l'art figuratif et la narration multimédia par le biais d'œuvres abstraites qui déclenchent des réactions émotionnelles personnelles uniques. Les œuvres figuratives les plus récentes de Jim West mettent en valeur sa profondeur et son ampleur en tant que grand artiste et révèlent un récit des temps qui suscite la réflexion. À la fois provocatrices et poignantes, ses œuvres puissantes offrent une expérience multi-sensorielle sans pareil pour les générations actuelles et futures. Quel que soit leur thème, les sculptures richement texturées de Jim West révèlent des couches sous-jacentes d'intention qui stimulent, font écho et évoquent une introspection approfondie parmi des publics divers qui découvrent souvent qu'ils ont eux aussi « vécu son histoire ». Pour en savoir plus sur Jim West, rendez-vous sur jimwestsculptor.com ou @JimWestSculptor sur Facebook · Instagram · Twitter · YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KGdpbLFhd6A

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/013cd059-2720-4bf8-af1b-59f05dccd4e7/fr