Le nom de 4 nouvelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies a été gravé sur l’œuvre d’art commémorative à Québec

/EIN News/ -- QUÉBEC, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles de personnes tuées dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies se réunissent aujourd’hui pour honorer la mémoire de leurs êtres chers et pour dévoiler les 4 nouveaux noms qui ont été gravés cette année sur l’œuvre d’art commémorative provinciale du Québec.



Après avoir allumé une bougie à la mémoire de chaque victime, les parents et amis assisteront au dévoilement des nouveaux noms inscrits sur l’œuvre située en bordure du Parc de l’Amérique latine, à Québec. L’œuvre est constituée de trois panneaux translucides installés sur une ligne brisée qui représente une route brisée et les vies brisées de tous ceux et celles qui sont touchés par la conduite avec capacités affaiblies. Le nom des victimes est gravé sur les panneaux translucides et de nouveaux noms seront ajoutés chaque année.

« Cette œuvre puissante se veut un hommage concret et pérenne à toutes les victimes innocentes qui ont perdu la vie en raison de la conduite avec capacités affaiblies, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous espérons qu’un tel hommage à leurs êtres chers apportera un peu de réconfort aux familles et que l’œuvre sera une motivation et un rappel percutant à la population de l’importance de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. »

L’invité spécial, Sylvain Lévesque, député de Chauveau et 2e vice-président de l’Assemblée nationale du Québec, s’est adressé aux familles qui apprécient particulièrement le soutien et la compassion des élus.

MADD Canada tient à remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour son soutien lors de la création de cette œuvre d’art commémorative et à la tenue de cette cérémonie annuelle.

MADD Canada a déjà instauré un monument provincial à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en Alberta. Des monuments sont présentement planifiés en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, et celui de l’Ontario sera construit à Brampton au cours de l’été 2023.

