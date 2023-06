/EIN News/ -- IDV si aggiudica un importante contratto per le forze armate svedesi per fornire fino a 3.000 veicoli leggeri multiruolo

Torino, 16 giugno 2023. IDV, il marchio di Iveco Group N.V. (MI: IVG) specializzato nei mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato un accordo quadro con l'Agenzia svedese per i materiali della difesa per fornire fino a 3.000 veicoli leggeri alle forze armate svedesi, con un primo ordine di 400 veicoli del valore di 850 milioni di corone svedesi (circa 73 milioni di euro).

L'accordo quadro, valido fino a nove anni, prevede che IDV fornisca veicoli leggeri multiruolo (Light Multi-Purpose Vehicle - LMPV) in configurazione MUV (Military Utility Vehicle) 4x4. I veicoli garantiranno elevati livelli di mobilità, compatibilità con carburanti militari e NATO, nonché adattabilità a temperature da -32°C a +49°C. Inoltre, l’affidabilità e l’assistenza della flotta saranno assicurate per un periodo fino a dodici anni tramite un Supporto Logistico Clienti dedicato.

Il MUV è disponibile in dodici diverse varianti – tra le quali trasporto truppa, ambulanza, comunicazioni e logistica – conformi agli standard NATO. Per rispondere alla serie di requisiti tecnici specifici di questo progetto, IDV ha realizzato soluzioni ad hoc e adattamenti veicolari specifici. Questi requisiti di personalizzazione includono: un miglioramento delle prestazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) sia del veicolo sia degli allestimenti, che raggiungono livelli di piena conformità militare, predisposizioni in cabina per l'integrazione delle apparecchiature di comunicazione e dell’equipaggiamento militare e allestimenti su misura per differenti ruoli e applicazioni. Tra questi la possibilità di trasportare la variante Ambulanza all'interno del velivolo C-130, garantendo la funzionalità dei sistemi medici e delle apparecchiature di terapia intensiva anche in volo.

Questo importante ordine rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano strategico di IDV, volto a fornire soluzioni per la difesa ai vertici della categoria in un complesso scenario internazionale.

Iveco Group N.V. (MI: IVG) è la casa di persone e marchi unici, che danno energia alla tua attività e ai tuoi obiettivi per progredire verso una società più sostenibile. Ciascuno degli otto marchi è un player di riferimento nel suo specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il trasporto di massa e premium; IDV, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; MAGIRUS, il rinomato produttore di veicoli e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo impiega oltre 35.000 persone in tutto il mondo e ha 20 siti industriali e 29 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com

Contatti media:

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007

E-mail: mediarelations@ivecogroup.com

Allegato