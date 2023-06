Aduro Clean Technologies erweitert seine Präsenz in Europa und gründet eine Tochtergesellschaft in den Niederlanden

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das mithilfe von chemischen Verfahren geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt, freut sich, die Gründung seiner europäischen Tochtergesellschaft Aduro Clean Technologies Europe BV („ACTE“) mit Sitz in Geleen, Niederlande, bekannt zu geben.



Die Gründung von ACTE stellt eine wichtige Erweiterung der internationalen Präsenz von Aduro dar und hebt das Engagement des Unternehmens für seine globale Wachstumsstrategie hervor. ACTE wird die europäische Drehscheibe von Aduro sein und die Erreichung der strategischen Ziele in der Region unterstützen. Die Niederlande wurden aufgrund der intensiven regionalen Geschäftsbeziehungen des Unternehmens, einschließlich der erfolgreichen Partnerschaften mit Brightlands Chemelot Campus („Brightlands“) und Chemelot Innovation and Learning Labs („CHILL“) ausgewählt.

Die Tätigkeiten von ACTE werden sich insbesondere darauf konzentrieren, das Hydrochemolytic™-Verfahren für das Upcycling von Kunststoffabfällen („HPU“) auf dem europäischen Markt voranzubringen. Das vorrangige Ziel ist der Bau einer Demonstrationsanlage am Standort von Brightlands, in der die patentierte HydrochemolyticTM-Plattformtechnologie des Unternehmens für schwer zu recycelnde Mischkunststoffe, vor allem solche, die durch andere Verfahren wie dem mechanischen Recycling nicht verarbeitet werden können, präsentiert werden soll. Das Unternehmen führt derzeit mit lokalen Interessengruppen Gespräche über das Projekt und eine Partnerschaft.

Eine in Europa ansässige Tochtergesellschaft entspricht dem strategischen Geschäftsplan von Aduro, der die Expansion in den wichtigsten internationalen Märkten vorsieht. Im Einklang mit dieser Vision beabsichtigt Aduro, die folgenden Ziele voranzutreiben, wenn vorläufige Daten aus der HydrochemolyticTM -Kunststoffanlage mit kontinuierlichem Durchfluss im Pilotmaßstab vorliegen und ein lokales Team rekrutiert wurde.

Aufbau eines dynamischen Engagements mit den in Europa ansässigen Interessengruppen, um solide Partnerschaften zu erleichtern, die Kundenbindung zu stärken und die Unternehmensentwicklung voranzutreiben.



Aufbau eines Konsortiums lokaler Partner zur Unterstützung der Errichtung unserer regionalen Demonstrationsanlage und zur Beschleunigung der Vermarktung des HPU.



Inanspruchnahme lokaler und europäischer staatlicher Zuschüsse, um die Demonstration und Vermarktung unserer patentierten Technologie zu unterstützen.



Bildung von Allianzen mit lokalen Dienstleistern, einschließlich Maschinenbauunternehmen, Rohstofflieferanten und Abnehmern.



Aduro hat bereits mit der Zusammenstellung des europäischen Teams begonnen und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Rekrutierung wichtiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wird erwartet, dass das europäische Team einen entscheidenden Einfluss auf die Umsetzung der Strategie des Unternehmens in Europa und weltweit gemäß dem Geschäftsplan, ein weltweit führendes Unternehmen bei der nachhaltigen Umwandlung von Kunststoffabfällen, Bitumen und erneuerbaren Ölen zu werden, haben wird.

„Die Gründung eines europäischen Zentrums ist ein wichtiger Schritt auf unserem strategischen Weg“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Es ermöglicht uns, unsere Stakeholder in der Region besser einzubinden und zu betreuen und als Katalysator für die verschiedenen strategischen Ziele, die wir in Europa verfolgen, zu fungieren. Wir sind begeistert von den vielversprechenden Möglichkeiten, das unser neues Zentrum bietet. Es unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung unserer Technologie, die Pflege von Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern in ganz Europa. Wir sind sehr dankbar für die Kooperationspartnerschaften, die wir in den Niederlanden bereits aufgebaut haben, z. B. die Partnerschaft mit Brightlands. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaften weiterhin zu pflegen und neue regionale Partnerschaften zu stärken, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen und nachhaltige Methoden zu fördern.“

„Brightlands Chemelot Campus freut sich, Aduro Clean Technologies willkommen zu heißen, ein Unternehmen, das unsere Vision für eine nachhaltige Zukunft teilt. Der innovative Ansatz des Unternehmens zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Ressourcen bestätigt nachweislich die Kraft von Chemie und Technologie. Wir freuen uns zu sehen, wie die Präsenz des Unternehmens unseren Campus bereichern und zur Weiterentwicklung nachhaltiger Praktiken in Europa beitragen wird“, kommentierte Karen Scholz, Business Development Manager, Brightlands Chemelot Campus.

Über Brightlands Chemelot Campus

Der Brightlands Chemelot Campus unterstützt Innovation und Unternehmenswachstum, indem es den Beteiligten Zugang zu Talenten, Fachwissen, Infrastruktur und Unternehmergeist bietet. Dies ermöglicht es dieser dynamischen Gemeinschaft, Hochleistungswerkstoffe, nachhaltige Prozesse und biomedizinische Lösungen für eine nachhaltigere und gesündere Welt zu entwickeln. Der Campus und der angrenzende Chemelot-Industriepark bilden ein riesiges Labor, in dem die besten, hochqualifizierten Experten von Universitäten und aus der Wirtschaft zusammenarbeiten.

Der Campus ist Partner des Chemelot Circular Hub, einem Testgelände von internationaler Bedeutung für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

Brightlands Chemelot Campus ist Teil von Brightlands, einer offenen Innovationsgemeinschaft bestehend aus vier Campussen, die sich den großen Herausforderungen in den Bereichen Werkstoffe, Kreislaufchemie, Gesundheit, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Datenwissenschaft und intelligente digitale Dienstleistungen widmen.

https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens stützt sich auf Wasser als wesentlichen Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Karen Scholz, Business Development Manager

Karen.scholz@brightlands.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619-6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9843c4e-3914-46c3-8b0f-b4dfecdf884e