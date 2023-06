Europese bedrijven staan voor uitdagingen op het gebied van ESG en CSR, maar bijna de helft heeft nog geen maatregelen getroffen, terwijl in 2024 de CSRD-richtlijn in werking treedt (onderzoek van Lefebvre Sarrut)

/EIN News/ -- Dit onderzoek naar 744 Europese bedrijven van verschillende omvang en in verschillende sectoren, uitgevoerd door Lefebvre Sarrut, de Europese leider op het gebied van juridische en fiscale kennis, biedt een overzicht van het maturiteitsniveau van bedrijven op het gebied van ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur).

Hoewel er geen significante verschillen tussen landen bestaan, heeft bijna de helft van alle Europese bedrijven geen speciale ESG- of CSR-beleidsmanager. De verwerkende industrie blinkt uit vanwege de grotere maturiteit op het gebied van deze kwesties, terwijl de dienstensector erg achterloopt.

Het maturiteitsniveau van Europese bedrijven op het gebied van ESG-criteria voldoet niet aan de verwachtingen van de EU.

PARIJS, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In dit nieuwe onderzoek onthult Lefebvre Sarrut dat Europese bedrijven zich nog niet volledig bewust zijn van ESG-criteria met betrekking tot ecologische, sociale en maatschappelijke kwesties. Van de 744 onderzochte Europese bedrijven van verschillende afmetingen en sectoren, bracht de studie het volgende aan het licht:

- 40% van de Europese bedrijven is niet vertrouwd met ESG-criteria.

- 43% van de Europese bedrijven heeft geen referentiepersoon voor ESG-criteria aangesteld.

- 45% van de Europese bedrijven heeft geen actie ondernomen om zich voor te bereiden op de Europese CSRD-richtlijn die binnenkort in werking treedt.



Hoewel er geen verschillen tussen Europese landen bestaan, leidt het gebrek aan maturiteit tot vragen in een tijd waarin de verwachtingen van de EU steeds duidelijker worden. Bedrijven met meer dan 500 werknemers of meer dan 40 miljoen euro omzet moeten in 2024 in overeenstemming met de Europese CSRD-richtlijn hun impact op het milieu, de maatschappij en bestuur rapporteren. Vervolgens wordt het toepassingsgebied elk jaar uitgebreid: bedrijven met 250 werknemers in 2025, beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in 2026, dochterondernemingen van niet-Europese groepen in 2028, enzovoorts.

Een schrijnend gebrek aan maturiteitin de dienstensector en de consultingsector

Hoewel bedrijven in industriële sectoren (automobiel, verwerking, chemie enz.) vaak het onderwerp van kritiek zijn, springen deze bedrijven eruit vanwege hun grotere maturiteit op het gebied van ESG-criteria. Deze bedrijven hebben beleid ingevoerd om hun ecologische en maatschappelijke impact te beheersen en te verminderen.

De dienstensector en consultingsector vallen echter op vanwege hun onvolwassenheid en het gebrek aan bewustzijn over de toekomstige inwerkingtreding van de Europese CSRD-richtlijn en over wat er van hen wordt verwacht.

De verschillen qua maturiteit kunnen worden verklaard door de vroege blootstelling van industriële sectoren aan milieucriteria, waardoor de betrokken bedrijven aanzienlijke ervaring hebben kunnen opdoen in het identificeren van en reageren op wetgeving en in het implementeren van ESG- en CSR-maatregelen. Aan de andere kant zullen bedrijven in de dienstensector en de consultingsector, die vooralsnog zijn vrijgesteld van strenge wetgeving, rekenschap moeten afleggen en worden gedwongen om hun ESG-impact te heroverwegen.

Camille Sztejnhorn, Director of ESG Impact bij Lefebvre Sarrut, verklaart: "Te veel bedrijven onderschatten de toekomstige rol van de CSRD-richtlijn en, los daarvan, de ecologische, maatschappelijke en economische kwesties die hijnaar voor brengt. Indien ze goed worden begrepen, kunnen ESG-criteria (het begrijpen, meten en verbeteren ervan) een bron van waardecreatie zijn. Aan de andere kant kan het negeren ervan leiden tot een risico voor de levensvatbaarheid van het bedrijf op de lange termijn. Het is nu van essentieel belang dat de 50.000 bedrijven die binnenkort rechtstreeks met de CSRD te maken krijgen, zich hiervan ten volle bewust worden, investeren in passende hulpmiddelen en/of de juiste ondersteuning ontvangen. Hoe sneller zij deze realiteit aanvaarden, hoe minder zij hem als een beperking ervaren en hoe meer zij hem in een hefboom voor ontwikkeling kunnen transformeren."

Klik voor meer informatie op deze link: https://www.lefebvre-sarrut.eu/en/esgsuite/

Over Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut is de Europese leider op het gebied van juridische, fiscale en regelgevende kennis. Met bedrijven in Frankrijk (Lefebvre Dalloz), Duitsland (Juris/Stollfuß), Italië (Giuffrè Francis Lefebvre), Nederland (SDU), Spanje (Lefebvre) en België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (Larcier-Intersentia), biedt de groep oplossingen op het gebied van publicaties, opleidingen en software aan een breed scala aan organisaties in de particuliere en publieke sector en aan gereglementeerde beroepen (notarissen, gecertificeerde accountants, advocaten etc.). In 2022 behaalde Lefebvre Sarrut een omzet van 542 miljoen euro en er zijn 2500 mensen in dienst. De missie van de groep is om kennis beschikbaar te maken voor een eerlijkere, efficiëntere en duurzamere maatschappij. www.lefebvre-sarrut.eu

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e8965da-deb0-48cd-bf4d-f65308415398

Mediacontact: Brice Chauveau – b.chaveau@lefebvre-dalloz.fr – +337 86 64 88 28