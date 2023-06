BM Pro Cryptocurrency Miner prevladuje v prostoru za rudarjenje kriptovalut

/EIN News/ --

NEW YORK, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BM Pro, izjemno zmogljiva oprema za rudarjenje, podjetja Bitmanu, je zdaj na seznamu želja mnogih izkušenih kot tudi ambicioznih kripto rudarjev. To orodje za rudarjenje ASIC je svetlobna leta pred vsemi drugimi obstoječimi izdelki glede svoje učinkovitosti rudarjenja, enostavnosti uporabe in donosnosti.

Najbolj vznemirljiva lastnost BM Pro je njegova hitrost iskanja ključev, ki je znatno večja v primerjavi s katero koli drugo strojno opremo za rudarjenje doslej. Veliko priljubljenost tega orodja za rudarjenje lahko pripišemo tudi njegovi zmerni porabi energije, ki znaša le 2200 W.

Hitrosti iskanja ključev:

Bitcoin 3900 TH/s

Litecoin 400 GH/s

Dash 75 TH/s

Monero 32 MH/s

Mesečni dobiček

Bitcoin 7.000 $

Litecoin 9.800 $

Dash 26.000 $

Monero 20.000 $

Čeprav lahko uporabniki BM Pro rudarijo le po en kovanec naenkrat, Bitmanu ponuja možnost menjave kovancev v realnem času. To rudarjem omogoča svobodo rudarjenja najdonosnejšega kovanca glede na trenutni tržni trend. Orodje je na voljo vnaprej konfigurirano, proizvaja zelo malo toplote in hrupa in ga je mogoče upravljati na daljavo. Te funkcije so pomagale, da se je BM Pro prebil v podatkovne centre, domove in celo spalnice ljudi.

„Želeli smo ustvariti naprave za rudarjenje kriptovalut, ki niso le izjemno zmogljive, ampak tudi izjemno enostavne za uporabo. Če želite uporabljati naše orodje za rudarjenje, morate le povezati strojno opremo z internetom in električno vtičnico,“ je povedal David Letoski, direktor trženja v podjetju Bitmanu.

Če želite izvedeti več o podjetju Bitmanu, obiščite https://bitmanu.com/

O podjetju Bitmanu: Bitmanu je proizvodno podjetje, ki ga je ustvarila, ga ima v lasti in upravlja skupina vlagateljev in priznanih strokovnjakov iz kripto panoge, ki se posvečajo prinašanju prednosti najnovejših tehnoloških inovacij javnosti. Podjetje ponuja osupljivo paleto kripto rudarjev, ki zagotavljajo izjemno hitro donosnost naložbe in jih lahko nastavijo in uporabljajo vsi, ne glede na svoje izkušnje in znanje.

