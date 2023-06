Le mineur de crypto-monnaies BM Pro domine l'espace du minage des cryptos

/EIN News/ --

NEW YORK, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BM Pro, un mineur de crypto-monnaies exceptionnellement puissant de Bitmanu, a désormais sa place dans la wishlist de nombreux mineurs de cryptos expérimentés et de ceux qui aspirent à l'être. Ce mineur ASIC est largement en avance sur tous les autres produits existants en termes d'efficacité de minage, de facilité d'utilisation et de rentabilité.

La caractéristique la plus intéressante de BM Pro est sa puissance de hachage, qui est considérablement plus élevée que celle de n'importe quelle autre plateforme de minage. La grande popularité de ce mineur peut également être attribuée à sa consommation d'énergie modérée qui affiche seulement 2200 W.

Taux de hachage :

Bitcoin 3 900 TH/s

Litecoin 400 GH/s

Dash 75 TH/s

Monero 32 MH/s

Profits mensuels

Bitcoin 7 000 $

Litecoin 9 800 $

Dash 26 000 $

Monero 20 000 $

Bien que les utilisateurs de BM Pro puissent miner une seule crypto-monnaie à la fois, Bitmanu offre la possibilité de changer de cryptomonnaie et ce, en temps réel. Ce qui permet aux mineurs d'avoir la liberté de miner la crypto-monnaie la plus rentable en fonction de la tendance actuelle du marché. Le mineur est fourni préconfiguré, génère très peu de chaleur et de bruit, et peut être contrôlé à distance. Ces fonctionnalités ont permis au mineur BM Pro de trouver sa place dans les data centers, dans les domiciles et même dans la chambre à coucher des utilisateurs.

« Nous souhaitions créer des plateformes de minage qui soient non seulement ultra-puissantes, mais également extrêmement faciles à utiliser. Pour utiliser nos mineurs, il suffit simplement de connecter le matériel à Internet et à une prise d'alimentation », a déclaré David Letoski, directeur marketing de Bitmanu.

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de production créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des crypto-monnaies dont le but est de partager avec le public le bénéfice des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de crypto-monnaies offrant un retour sur investissement très rapide, et qui peuvent être installés et utilisés par tous, indépendamment de l'expérience et des connaissances.

Alex Torum media@bitmanu.com +1 347 973 5948