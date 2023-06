Peeeedro revela o seu mais recente álbum, 'Dog Days'

Peeeedro - "Dog Days" Album Cover

O álbum "Dog Days" de Peeeedro será lançado em 26 de junho de 2023, com todas as faixas disponíveis em pre-release.

VISEU, VISEU, PORTUGAL, June 15, 2023/EINPresswire.com/ -- Peeeedro, músico e produtor, tem o prazer de anunciar o lançamento do seu mais recente álbum, intitulado "Dog Days".

Com sete faixas cativantes que refletem uma fusão única de géneros musicais, "Dog Days" proporciona aos ouvintes uma viagem musical envolvente, diferenciando-se de forma significativa dos seus trabalhos anteriores. Para este trabalho, Peeeedro foi fortemente influenciado pela sonoridade dos anos 80 e pelos característicos sons de sintetizador da época.

Ao single enérgico e contagiante "Nail///Neon" junta-se a encantadora e hipnótica faixa "Ignite///Fera", que conta com a participação do talentoso Gabriel Moreira. A partir daí, abrimos portas a uma diversidade de experiências musicais, desde a soulful e misteriosa "Royal///Furtiva", passando pela sonhadora e nostálgica "Ice Cream///Riviera", pela eletrizante e poderosa "Rampage///Furiosa", pela lúdica e divertida "Candy///Casino" e terminando talvez de forma perfeita com "Loop///Alerta".

Inspirado pelos sons vibrantes e exuberantes dos anos 80, "Dog Days" e cada uma das faixas refletem o seu estilo musical único, combinando ritmos enérgicos com melodias introspectivas, proporcionando uma experiência auditiva imersiva e transportando os ouvintes numa viagem nostálgica e quem sabe, cinemática.

Além do seu talento musical, Peeeedro também exibe a sua habilidade artística através das ilustrações do álbum. Ele criou as imagens estáticas e os videos que acompanham cada faixa, apresentando diferentes personagens caninos que acrescentam uma camada adicional de profundidade ao álbum. Essas ilustrações envolventes podem ser apreciadas no Behance, oferecendo uma representação visual da jornada sonora do álbum.

Peeeedro já se estabeleceu como um músico e produtor altamente criativo e talentoso com os seus lançamentos anteriores, que incluem faixas como "Beehive", "Clara", "Fuga" e "Anemoiii". Com "Dog Days", Peeeedro dá ainda mais cartas e mostrar uma versatilidade irrefutável, ultrapassando fronteiras e cativando o público com o seu som inovador. Poucos artistas possuem a habilidade de unir elementos e influências de forma tão natural, e Peeeedro é certamente um deles.

Não perca o altamente aguardado lançamento do álbum "Dog Days" de Peeeedro no dia 26 de junho. O álbum estará disponível em todas as principais plataformas de música em Portugal e a nível mundial.

peeeedro - Nail///Neon