Globale Materialtransport- und Verarbeitungsspezialisten eröffnen neue Testanlage in Deutschland

Deutsche Testanlage - Friedrichsdorf Ausrüstung der Testanlage

GERMANY, June 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Automated Handling Solutions (AHS) und Advanced Material Processing (AMP), Unternehmen für Materialhandhabung und Verarbeitungsplattformen, bestehend aus Spiroflow und Cablevey Conveyors von AHS, haben zusammen mit Kason Corporation und Marion Process Solutions von AMP eine neue Testanlage in Mitteldeutschland eröffnet. Der Standort soll ganz Europa bedienen und es den Kunden ermöglichen, in vollem Umfang von diesen einzigartigen Partnerschaften und ihren integrierten Produktportfolios zu profitieren.Das 1000 m² große Gelände befindet sich in günstiger Lage in der Nähe des Frankfurter Flughafens und bietet Kunden die Möglichkeit, die gesamte Produktpalette aller vier Geschäftsbereiche zu erleben, darunter Spiroflows T6-Bulk-Bag-Entleergerät, T3-Bulk-Bag-Entleergerät, 4-Zoll-AMC-Förderer, 3-Zoll-AMC-Förderer, ein komplettes Sortiment an flexiblen Schneckenförderern, Low-Profile-Bulk-Bag-Füllern, CTE-Füllern und SMART 4-Behältern; Der 6-Zoll-Cablevey-Förderer von Cablevey mit Wash-Down-Clean-in-Place; M1 CENTRI-SIFTER, Mehrdecksieb, 24-Zoll-VIBRO-BED-Trocknungssystem der Kason Corporation – Wirbelschichttrockner, VIBROSCREEN und Klumpenbrecher; und um das Angebot zu vervollständigen, der M0-Mischer von Marion Process Solutions.Das Testzentrum umfasst außerdem ein Ersatzteil- und Servicezentrum sowie ein Pulverlabor, in dem Kundenmaterialien vor der Durchführung von Massentests bewertet werden können. Hier können Materialeigenschaften wie Schüttdichte, Feuchtigkeitsgehalt und Schüttwinkel ermittelt werden, um die Fließfähigkeit des Materials zu bestimmen. Der Standort ist mit einer Vollstaubabsaugung ausgestattet.„Diese neue Anlage bietet Kunden in Europa und darüber hinaus eine umfassende Auswahl unserer Produkte“, sagte Dr.-Ing. Testing & Facility Manager Emmanuel Ricohermoso III. „Für uns geht es vor allem darum, einen einfachen Zugang zu unseren Fähigkeiten und unserem Fachwissen zu ermöglichen und zu sehen, wie diese Technologien zur Optimierung von Materialtransport- und Verarbeitungssystemen eingesetzt werden können.“Tom Finnegan, Vertriebsleiter Europa für AMP und AHS, fügte hinzu: „Das Zentrum ergänzt unser Portfolio an Testeinrichtungen weltweit und stellt einen wichtigen Schritt in unserer Fähigkeit dar, unsere bestehenden multinationalen Blue-Chip-Kunden und neue Kunden mit Sitz in Europa schnell zu bedienen und somit Bedürfnisse und Anforderungen in ganz Europa erfüllen zu können.“Eine offizielle Eröffnung der Testanlage ist für die Woche ab dem 10. Juli geplant. Um Interesse an einer Teilnahme zu bekunden oder einen Testtermin zu vereinbaren, bitte besuche - https://amp-ahs.com/test-facilities/#contact Für weitere Information zu AHS-AMP besuchen Sie https://amp-ahs.com/