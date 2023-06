TELUS, l’ÉTS et iBwave concluent une entente pour transformer les secteurs de la construction et des télécommunications avec la 5G

L’entente vise la création d’un laboratoire 5G à l’ÉTS: un lieu de recherche et d’innovations technologiques pour repenser le déploiement des réseaux 5G

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce qu’elle a conclu une entente avec l’École de technologie supérieure (ÉTS) et iBwave , un concepteur de logiciels basé à Montréal et chef de file mondial dans le déploiement de réseaux sans fil intérieurs. La collaboration prévoit le développement d’un laboratoire 5G au sein de l’Université, qui deviendra un lieu de rencontre entre les chercheurs, les étudiants et les entreprises pour stimuler l’innovation dans les secteurs des télécommunications, de la construction, de l’ingénierie et de l’architecture en misant sur les réseaux de cinquième génération. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des investissements de près de 30 millions de dollars de TELUS à Montréal en 2023 pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux 5G et de la fibre optique dans la métropole.



Plus concrètement, TELUS, l’ÉTS et iBwave réuniront leurs expertises pour repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments dans le cadre de projets d’architecture et de construction d’envergure et en misant sur le concept de modélisation des domaines du bâtiment (ou BIM: Building Information Modeling). Cette approche centralise l’ensemble des données d’un projet et les caractéristiques d’un immeuble dans une seule représentation numérique en trois dimensions, ce qui favorise la collaboration entre les multiples intervenants, réduit les erreurs et facilite la prise de décisions. De plus, comme plusieurs composantes et matériaux de construction utilisés dans la conception des bâtiments commerciaux, des pavillons universitaires et des hôpitaux influencent le comportement des signaux mobiles de manière notable, le concept BIM permettra de prédire avec plus d’exactitude la performance du service sans fil dans le cadre de grands projets de construction et de planifier le déploiement des réseaux 5G en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, au même titre que les secteurs de la plomberie, de l’électricité ou de la climatisation.

« Cette entente avec l’ÉTS et iBwave nous permet d’utiliser la technologie pour connecter les entreprises, les universités, les chercheurs et les génies créatifs de Montréal, et ainsi stimuler l’innovation et la transformation numérique de l’industrie de la construction, souligne Nazim Benhadid, premier vice-président de TELUS. Les recherches effectuées au sein du laboratoire 5G de l’ÉTS permettront d’innover en optimisant la performance des réseaux dans des lieux d’importance comme des universités ou des centres de santé. Ultimement, une meilleure connectivité dans ces lieux d’importance signifie que les écoles pourront faire levier sur les dernières technologies immersives pour stimuler l’apprentissage des jeunes, que les opérations des entreprises seront plus efficaces sur le plan énergétique et que les professionnels de la santé communiqueront mieux entre eux. »

« L’ÉTS est heureuse d’établir une collaboration qui permettra la mise sur pied d’un projet s’appuyant sur l’expertise riche de nos professeur(e)s et sur nos capacités reconnues dans des domaines de pointe, notamment les capteurs, les réseaux et la connectivité, les systèmes intelligents et autonomes, tout comme les milieux bâtis, a affirmé Ghyslain Gagnon, Doyen de la recherche de l’École de technologie supérieure. Ce nouveau laboratoire vivant s’inscrit dans notre écosystème collaboratif de recherche et d’apprentissage en environnement réel qui élabore des solutions concrètes dans des domaines stratégiques pour l’industrie. »

« Le partenariat avec TELUS et l'ÉTS est une occasion stimulante de favoriser l'innovation et la transformation numérique dans l'industrie de la construction, souligne Louis Jacob, vice-président principal de la technologie et directeur technique d'iBwave. En tirant parti de notre expertise et en intégrant la modélisation des données du bâtiment (BIM), nous visons à révolutionner la conception et le déploiement des réseaux sans fil dans les projets de grande envergure. Cette collaboration permettra d'améliorer la connectivité dans des lieux critiques, favorisant ainsi les avancées en matière d'éducation, d'efficacité énergétique et de communication transparente entre les professionnels de santé. Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure et de contribuer à l'impact positif qu'elle aura sur l'industrie. »

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert l’équivalent de 1,5 milliard de dollars, ce qui comprend 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir un complément d’information, veuillez communiquer avec :