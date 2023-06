FedEx et Floship forment un partenariat commercial pour offrir les solutions de l'avenir d'e-commerce

L'investissement de FedEx Innovation Lab et cette collaboration innovante renforcent la solution numérique de bout en bout de FedEx pour l'exécution et le retour de commandes

/EIN News/ -- HONG KONG, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FedEx Corp. (NYSE : FDX) et Floship, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de chaînes d'approvisionnement circulaires pour les marques d'e-commerce, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir des services d'exécution et de logistique améliorés aux détaillants en ligne du monde entier.



Grâce à l'investissement de FedEx Innovation Lab (FIL), le partenariat permettra de créer une solution numérique de bout en bout pour l'exécution et le retour de commandes, améliorant l'efficacité opérationnelle au moyen d'une gestion optimale des stocks et d'une livraison de premier ordre utilisant les services de FedEx.

Ce partenariat permettra aux clients de FedEx opérant dans l'e-commerce d'accéder au réseau mondial d'entrepôts de Floship et aux puissantes capacités de sa plateforme logistique afin de rationaliser leurs opérations d'exécution du commerce en ligne. Dans le même temps, les clients de Floship seront en mesure de tirer parti des réseaux FedEx mondiaux ainsi que de toute une gamme d'options de transport FedEx étendues afin d'optimiser leurs opérations.

De plus, les clients de FedEx et Floship opérant dans l'e-commerce transfrontalier en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord auront accès à une meilleure exécution des commandes, à une livraison au dernier kilomètre, ainsi qu'à des retours sans tracas.

« Des partenariats comme celui-ci nous aideront à accélérer la façon dont nous repensons l'avenir de la logistique », a déclaré Salil Chari, vice-président sénior du marketing et de l'expérience client pour la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (AMEA) de FedEx Express. « Les ventes d'e-commerce continuent de croître dans le monde entier1. Avec la transition croissante en faveur des achats en ligne, les consommateurs sont à la recherche d'un service harmonieux, qu'il s'agisse des délais de livraison, de retours faciles ou d'expériences personnalisées2. Dans le même temps, les détaillants en ligne cherchent à améliorer les niveaux de service tout en optimisant leurs opérations et en réduisant leurs coûts de service. Collaborer avec des innovateurs du secteur tels que Floship aidera les détaillants en ligne à être plus compétitifs en s'appuyant sur le réseau logistique mondial de FedEx. »

À propos du partenariat, Joshua Tsui, PDG de Floship, a déclaré : « Floship se réjouit réellement de travailler aux côtés de FedEx pour redéfinir le paysage mondial de l'exécution des commandes en ligne. Alors que les consommateurs du monde entier sont de plus en plus nombreux à adopter l'e-commerce, les entreprises doivent s'unir pour offrir à leurs clients des solutions innovantes qui redéfinissent la chaîne d'approvisionnement linéaire traditionnelle. En mettant cette collaboration sur le marché, notre objectif mutuel est de fournir aux marques et aux détaillants d'e-commerce une solution de chaîne d'approvisionnement bidirectionnelle unique et complète qui permette aux marques de croître à un rythme exponentiel tout en offrant une expérience client de qualité supérieure. »

FedEx Innovation Lab (FIL) réalise des investissements précoces dans des start-ups en plein essor, principalement en Inde. Ces collaborations apporteront une valeur ajoutée en termes de capacités et de rapidité de mise sur le marché aux jeunes entreprises grâce aux réseaux, aux ressources et à la base de clients de FedEx à l'échelle mondiale. Ces collaborations permettront également d'étendre les capacités numériques avancées de FedEx à l'échelle mondiale, alors que l'entreprise continue à faire évoluer ses opérations et ses offres de produits pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement moderne. Il s'agit du deuxième investissement de FIL.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) propose un vaste portefeuille de services de transport, d'e-commerce et d'affaires aux clients et entreprises du monde entier. Avec un chiffre d'affaires annuel de 93 milliards de dollars, la société propose des solutions de commerce intégré à travers des sociétés d'exploitation œuvrant de manière collective et collaborative, et innovant sur le plan numérique comme une seule FedEx. L'entreprise étant constamment classée parmi les employeurs les plus admirés et réputés au monde, FedEx inspire ses plus de 530 000 employés afin qu'ils restent concentrés sur la sécurité, les normes éthiques et professionnelles les plus élevées, ainsi que les besoins de leurs clients et communautés. FedEx est déterminée à lier les gens et les possibilités à travers le monde de manière responsable et ingénieuse, dans le but de parvenir à des opérations neutres en carbone d'ici 2040. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page fedex.com/about , ou suivez-nous sur LinkedIn et Facebook .

À propos de Floship

Les solutions d'écosystème de chaîne d'approvisionnement circulaire mondiales de Floship couvrent tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement mondiale, assurant des efforts opérationnels minimaux pour les entreprises d'e-commerce et permettant aux propriétaires d'entreprises de se concentrer sur la stimulation de la croissance avec de la flexibilité en termes d'investissements, tout en gagnant en tranquillité d'esprit.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.floship.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

