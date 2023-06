Exploration Brunswick identifie un important champ de blocs de pegmatite à spodumène sur le projet Mirage

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc.(TSXV :BRW, OTCQB:BRWXF; «BRW» ou la «Société») a le plaisir d’annoncer qu’elle a identifié un corridor majeur de gros blocs de pegmatite contenant du spodumène sur une distance de 1,7 km sur son projet Mirage dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Le projet Mirage est situé environ 105 km à l’est du projet de lithium Corvette de Patriot Battery Metals et à 34 km au nord-est du projet Adina de Winsome Resources.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Avec l'identification de plus de vingt gros blocs rocheux riches en spodumène, le projet Mirage est désormais une priorité pour la Société. L'équipe de terrain est impatiente d'y retourner dès que les restrictions imposées par le gouvernement en raison des feux de forêt seront levées. Je suis très enthousiaste de la découverte rapide de si gros blocs bien minéralisés à cristaux de spodumène gris pâle, alors que le terrain est sous-exploré pour le lithium. BRW va immédiatement demander des permis de forage dans le but de forer aussi tôt que possible au troisième trimestre, dès que la ou les sources des blocs rocheux auront été identifiées. »

Les travaux de suivi de blocs minéralisés en spodumène, d’abord identifiés par un géologue il y a environ 25 ans (voir le communiqué du 24 janvier 2023), ont permis de confirmer la présence d’une vingtaine de blocs de pegmatite à spodumène plurimétriques le long d’une trainée glaciaire d’une longueur de 1,7 km. Tous les blocs observés présentent de gros (jusqu’à 50 cm) cristaux bien définis de spodumène gris pâle, dont l’abondance varie entre 5 % et 50 % de la pegmatite (voir la figure 1). Les blocs sont subanguleux à subarrondis (voir la figure 2). La gangue entourant la minéralisation est typique des pegmatites LCT et est constituée de quartz grenu, de feldspath et de muscovite riches en rubidium avec de petites quantités de tourmaline et de fluorite.

Bien que la source n’ait pas encore été identifiée, elle est interprétée comme étant proximale et située à l’intérieur des limites du projet compte tenu de la forme anguleuse des blocs, de leurs grandes dimensions et de leur distribution abondante. Le plus gros bloc identifié jusqu’à présent mesure plus de 6 mètres par 6 mètres par 5 mètres (voir la figure 3). Le secteur n’a jamais fait l’objet d’exploration pour le lithium, et le bloc de claims Mirage s’étend sur 18 km en amont glaciaire du champ de blocs.

Prochaines étapes

La découverte a été faite en deux jours de travail sur le terrain, avant que les restrictions imposées par le gouvernement en raison des feux de forêt n'obligent les équipes de terrain de BRW à évacuer la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Une fois les restrictions levées, BRW enverra immédiatement son équipe pour continuer l’avancement du projet vers la phase de forage. L'étendue totale du champ de blocs reste à déterminer et il est possible que d'autres blocs contenant du spodumène (et leur source) soient présents plus vers le nord-est. Sur la base de ces excellents résultats et du potentiel de découvertes additionnelles, BRW va immédiatement demander des permis de forage pour faire suite aux travaux d’été de terrain.

À propos du projet Mirage

Le projet Mirage couvre des claims détenus à 100 % par BRW, des claims sous option de Globex Mining Enterprise sur lesquels BRW peut acquérir un intérêt de 100 % et des claims sous option d'Osisko Development par l'intermédiaire de General Partnership Osisko Baie James où BRW peut acquérir un intérêt de 90 %.

Suivi corporatif sur les projets PLEX et Anatacau

Aux termes d’une entente entre la Société et Osisko Baie James S.E.N.C. (« Osisko GP »), la Société peut acquérir un intérêt indivis de 90% dans les propriétés Anatacau et PLEX, en contrepartie de paiements en actions ordinaires de la Société et de l’exécution de travaux d’exploration (voir communiqués de presse du 28 novembre 2022, du 5 décembre 2022 et du 25 avril 2023). André Le Bel, administrateur de la Société, s’est abstenu de participer aux discussions portant sur la conclusion de cette entente compte tenu de ses liens avec Redevances Aurifères Osisko Ltée, une société liée à Osisko GP.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse portant sur le Québec ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur de l’exploration, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d’exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des Projet au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

