Le nouveau micro-réseau pionnier de Solar Power Accelerator est mis en service clé en main le long du carrefour routier le plus fréquenté de Scandinavie, sur l'autoroute européenne E6

/EIN News/ -- MALMÖ, Suède, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, l'installation pilote de Solar Power Accelerator, pionnière en matière de micro-production d'électricité excédentaire à partir de l'énergie solaire produite sur les toits à grande échelle, est mise en service. L'électricité excédentaire produite sur les toits est connectée au réseau et la centrale devrait commencer immédiatement à générer des flux de revenus.



L'installation pilote a été mise en place le long de la route européenne E6, à l'une des intersections autoroutières les plus encombrées de Scandinavie, entre Malmö et Helsingborg.

Une installation de cellules solaires d'une surface d'environ 1 000 m² de toiture et d'une puissance installée de 0,2 MW a été montée sur un terrain industriel commercial à Lomma, dans le sud de la Suède. Solar Power Accelerator a signé des accords de droit d'utilisation avec son propriétaire et promoteur immobilier Er-Ho Bygg AB pour une période de location de 25 ans. En outre, Solar Power Accelerator conclut des accords d'exploitation et d'achat d'électricité avec le réseau national et régional de distribution d'électricité.

Il est prévu d'intégrer un pack de batteries pour l'équilibrage du courant et le contrôle de la réponse en fréquence, ainsi qu'une infrastructure d'hypercharge afin de garantir que les véhicules électriques puissent être alimentés par l'électricité excédentaire provenant de l'énergie solaire produite sur les toits. L'approche du système d'infrastructure est cohérente avec la vision, la mission et le mandat de l'entreprise en qualité de micro-producteur et opérateur de micro-réseau, avec une feuille de route stratégique pour déployer et mettre à l'échelle 1 TWh d'énergie solaire produite sur les toits en Suède dans les années à venir. « Nous mettons en œuvre notre vision de l'écosystème afin d'améliorer l'efficacité énergétique en remédiant simultanément aux pénuries du réseau électrique, du système de transport et du réseau routier. Pour ce faire, nos micro-réseaux permettent de recharger les véhicules électriques grâce à l'électricité solaire produite sur les toits, à un prix optimal », explique Pär-Olof Johannesson, PDG de l'entreprise.

Le projet a été lancé en février avec l'objectif clair que la première usine soit mise en service clé en main à la mi-juin.

Solar Power Accelerator AB ( https://www.solarpwr.se ) est un micro-producteur de production solaire sur site et un opérateur de micro-réseau d'électricité excédentaire provenant de l'énergie solaire produite sur les toits à usage commercial. L'entreprise finance des investissements complets d'installations de cellules solaires et s'adresse aux propriétaires de terrains industriels dont les toits sont conçus de manière optimale et conviennent à l'installation et à l'exploitation pour une durée d'au moins 25 ans. L'électricité excédentaire est revendue sur le marché au comptant ou par le biais d'accords d'achat d'électricité (AAE) dans le cadre d'un modèle PV-SaaS (Photovoltaic Solar as a Service, solaire photovoltaïque en tant que service). L'électricité est également renvoyée au propriétaire immobilier « derrière le compteur » ou en mode « pair-à-pair » aux propriétés voisines hors réseau en « mode îlot » local, sans que l'électricité ne soit raccordée au réseau de transmission et de distribution.

Depuis la création de la société, fin 2022, Solar Power Accelerator a signé d'autres accords de droit d'utilisation d'une capacité de production annuelle de 20 000 MWh dans le sud de la Suède (zone d'électricité SE4), avec des sites dont la puissance installée cumulée devrait générer un revenu annuel de 2 millions d'euros. En outre, l'entreprise a constitué un vivier de prospects pour près de 2 millions de m² de surface de toits, ce qui, converti en consommation d'énergie, suffirait à alimenter 80 000 foyers ou à recharger 125 000 voitures électriques par an.

La startup Solar Power Accelerator est une entreprise de croissance axée sur l'impact et une initiative ambitieuse d'infrastructure entièrement nouvelle qui répond à la fois aux exigences du paquet climatique de l'UE et à l'objectif de durabilité des Nations Unies qui vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 55 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

RSA ( https://rsa-elodata.se ), l'un des principaux sous-traitants EPC de la région, a installé la première usine pilote. SolarEdge ( https://www.solaredge.com/us ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de surveillance des cellules solaires et des batteries de stockage, a fourni les convertisseurs CC/CA haut de gamme. En ce qui concerne l'infrastructure de recharge, l'entreprise collabore avec Milepost AB ( https://www.milepost.se ).

Le rayonnement solaire est en effet la seule source d'énergie véritablement renouvelable qui, avec le stockage par batterie, devrait devenir le paradigme dominant dans les 20 à 25 prochaines années. Des études récentes montrent que le prix de référence est presque identique pour l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie éolienne en mer et l'énergie nucléaire. L'énergie solaire produite sur les toits est sans conteste le moyen le plus efficace pour déployer à grande échelle l'énergie renouvelable avec le moins de dégradation possible de l'environnement, sans conflit d'intérêts macro-économique entre la production de nourriture et le climat.

L'objectif stratégique de l'entreprise est de fournir au moins 5 % de la capacité demandée et prévue en matière d'énergie solaire en Suède au cours des cinq prochaines années. La stratégie de l'entreprise vise également à reproduire l'ensemble du modèle d'entreprise en ciblant d'autres marchés captifs émergents en Europe.

Contact média :

Pär-Olof Johannesson

parolof.johannesson@solarpwr.se

+46707425018

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/386afcd7-6d1f-4aa1-a82b-c6c4df9b0062