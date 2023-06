Supremex annonce le décès d’un administrateur de la Société

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé avec tristesse aujourd'hui le décès de Andrew I. (Drew) Sullivan, administrateur de la Société.

M. Sullivan était membre du conseil d’administration de Supremex depuis novembre 2016 et était également membre des comités d’audit et de gouvernance depuis mai 2018, ainsi que membre du comité des ressources humaines depuis août 2022. Il a connu une longue et fructueuse carrière dans les secteurs des formulaires commerciaux et de la communication imprimée, ayant pris sa retraite en 2019 de ses fonctions de premier vice-président de RR Donnelley Brésil après avoir occupé le poste de président de RR Donnelley Canada.

« Supremex est profondément attristée par le décès de Drew Sullivan. Sa vision stratégique et son sens aigu des affaires ont contribué de façon marquée à l’épanouissement de la Société au cours des dernières années. Tout le personnel de l’organisation se joint à moi pour offrir ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille, » a mentionné Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .