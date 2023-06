Diffusion du deuxième rapport annuel sur les retombées du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, qui affiche des investissements de 40 M$ dans 26 entreprises et un taux de croissance des revenus de 155 pour cent

Depuis son lancement en 2020, le Fonds pollinisateur appuie des solutions novatrices selon quatre piliers : soutenir l’agriculture responsable, protéger la planète, transformer les soins de santé et favoriser l’intégration collective

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est fier de diffuser son deuxième rapport annuel sur les retombées qui présente des renseignements détaillés sur la première tranche de près de 40 millions de dollars des investissements initiaux de 100 millions de dollars annoncés. Le portefeuille du Fonds pollinisateur compte maintenant 26 entreprises cadrant avec sa mission, ce qui représente près de deux fois plus d’entreprises que l’an dernier. Il génère aussi des premiers résultats prometteurs, affichant un taux de croissance des revenus de 155 pour cent.



« Le Fonds pollinisateur de TELUS investit dans des entreprises à but lucratif en démarrage qui se sont donné comme mission de produire des retombées sociales. Nous appuyons des fondateurs qui font preuve de ténacité et de détermination et qui sont issus de divers horizons, en exploitant toute la puissance du vaste réseau de TELUS pour mettre les parties en rapport, ouvrir des portes et aider les entreprises de notre portefeuille à maximiser leur potentiel, a déclaré Blair Miller, associé directeur, Fonds pollinisateur de TELUS. Le Fonds pollinisateur est l’un des fonds à retombées sociales les plus importants au monde. Il est donc important d’en communiquer les progrès aux parties prenantes pour faire progresser l’écosystème de l’investissement à vocation sociale. Nous voulons amener d’autres sociétés à emboîter le pas et à investir dans la prochaine génération d’entreprises responsables. »

Investir pour produire des retombées sociales concrètes

Depuis son lancement en 2020, le Fonds pollinisateur appuie des solutions novatrices selon quatre piliers : soutenir l’agriculture responsable, protéger la planète, transformer les soins de santé et favoriser l’intégration collective. En 2022, le Fonds pollinisateur de TELUS a réalisé plusieurs investissements dans des entreprises à l’avant-garde dans leur secteur, dont un tour de financement de série A dans Virtual Gurus, qui offre des services d’aide virtuelle tout en créant des emplois intéressants pour les personnes marginalisées. Il a aussi apporté un financement provisoire à Gotcare, dont les services viennent compléter ceux des fournisseurs de soins à domicile, en plus de participer à un tour de financement de série A dans Flash Forest, qui met à profit les drones et la technologie pour accélérer le reboisement à la suite de feux de forêt. Voici quelques faits saillants de la dernière année :

Évolution vers la diversité, l’équité et l’inclusion, avec 54 pour cent des entreprises dirigées par des personnes autochtones ou racisées et 42 pour cent par des femmes

Amélioration des services, des produits ou du niveau de revenu pour plus de 1,1 million de personnes

22,2 millions d’hectares gérés de manière durable

Accroissement des revenus des travailleurs marginalisés d’un facteur de 1,8

L’excellence du Fonds pollinisateur de TELUS en tant qu’investisseur à vocation sociale a été soulignée de belle façon, non seulement par les résultats de ses investissements à l’échelle de l’Amérique du Nord, mais aussi par l’obtention du prix Funder of the Year 2023 décerné par Foresight Canada lors de la remise des prix BC Cleantech, et par sa place parmi les finalistes aux prix World Changing Ideas de Fast Company dans la catégorie de l’investissement à vocation sociale. Le portefeuille du Fonds pollinisateur compte déjà un grand nombre d’entreprises, dont Flash Forest , GotCare , Eli Health , Propagate , Moozoom , Shoelace Learning et Virtual Gurus . Ce nombre continuera de croître, ce qui annonce un avenir prometteur dans le domaine de l’innovation sociale, grâce au Fonds pollinisateur.

Faire progresser l’écosystème de l’investissement à vocation sociale

Le Fonds pollinisateur lance également l’ Explorateur de retombées du Fonds Pollinisateur . Cet outil vise à répondre aux besoins des entreprises en démarrage et à leur offrir l’information leur permettant de commencer à gérer leurs retombées et à en communiquer les résultats aux investisseurs. Il aidera les jeunes entreprises à évaluer leurs progrès dans la mise en place d’un système de mesure et de gestion des retombées, à cibler les priorités pour améliorer ce système, ainsi qu’à faire le suivi de leurs retombées, à les gérer et à les communiquer régulièrement et de façon adéquate. L’Explorateur de retombées du Fonds Pollinisateur est une ressource à source ouverte qui permet à d’autres investisseurs à vocation sociale d’améliorer leurs activités en mettant cet outil en place auprès des entreprises de leur portefeuille.

Pour découvrir d’autres faits saillants et connaître les engagements pris à ce jour, lisez le rapport sur les retombées du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur.

Les fondateurs d’entreprises à la recherche d’une ressource pratique pour gérer les retombées de leurs activités peuvent accéder à l’ Explorateur de retombées du Fonds Pollinisateur .

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale du monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Il s’inscrit par ailleurs dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les gens d’ici. Il finance l’élaboration de solutions pour protéger la planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Visitez telus.com/fondspollinisateur pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

François Marchand

Relations médiatiques de TELUS

francois.marchand@telus.com

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d6fe305-a369-49d7-a9fd-863d70b794b2/fr