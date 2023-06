Tendances en matière de consommation de médicaments de TELUS Santé 2023 : le diabète constitue aujourd’hui la catégorie numéro un par montant admissible; la demande pour des antidépresseurs a augmenté chez les jeunes

Le rapport annuel fait état d’une incidence notable sur les médicaments prescrits après la pandémie et d’un lien évident avec le déclin de la santé mentale

/EIN News/ -- TORONTO, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a publié son Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments 2023 dans lequel elle révèle que le diabète a remplacé les maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, en tant que principale catégorie de médicaments par montant admissible au Canada. Une augmentation significative de l’utilisation d’antidépresseurs par les adhérents au régime âgés de moins de 19 ans a également été constatée, ce qui montre clairement le lien entre les effets de la pandémie et la détérioration de la santé mentale.



« Nous espérons que notre Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments 2023 continuera d’offrir aux payeurs privés et aux conseillers en avantages sociaux des renseignements précieux qui les aideront à ajuster et à améliorer les régimes d’avantages sociaux, a déclaré Martin Bélanger, directeur général en chef, Solutions pour les payeurs, TELUS Santé. Nous sommes déterminés à fournir aux preneurs de régime, aux fournisseurs et aux conseillers des données décisionnelles sur les aspects clés et les facteurs de changement en matière de coûts et d’utilisation, ainsi que sur l’incidence des mesures de gestion des coûts. Ce type de collaboration au sein de l’écosystème est nécessaire afin de soutenir les employés à améliorer leur santé et leur bien-être aujourd’hui et dans les années à venir. »

La conclusion la plus importante du rapport est que les adhérents qui ont déjà reçu un diagnostic de diabète ont vu les montants admissibles augmenter. Cette hausse s’explique en partie par l’utilisation accrue de traitements de deuxième ou de troisième intention, plus coûteux. L’incidence positive de ces médicaments sur la perte de poids stimule également la production d’ordonnances, y compris l’utilisation hors indication potentielle par des personnes qui ne sont pas atteintes de diabète.

« Le fait que la croissance des dépenses ait été observée dans une catégorie spécifique de médicaments pour le diabète suggère que les réclamants actuels se tournent vers des thérapies plus coûteuses, fait remarquer Lavina Viegas, pharmacienne, TELUS Santé. Ma prédiction pour l’avenir de la catégorie des médicaments pour le diabète est qu’il y aura une croissance continue, en particulier avec l’arrivée sur le marché de plus de produits qui ont démontré une bonne efficacité clinique pour traiter le diabète et la perte de poids. »

L’impact de la pandémie continue de se faire sentir sur les jeunes et s’est traduit par une détérioration de la santé mentale, qui est clairement liée à la croissance de l’utilisation d’antidépresseurs chez les adhérents de moins de 19 ans. Sur l’ensemble des demandes de règlement pour des antidépresseurs, la proportion de réclamants appartenant à ce groupe d’âge est passée de 15,9 pour cent en 2018 à 19,3 pour cent en 2022.

Le Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments 2023 de TELUS Santé a également mis en évidence l’incidence notable sur l’utilisation et le besoin de médicaments sur ordonnance et sur les demandes de règlement en 2022 pour les enfants de moins de neuf ans, en particulier pour l’utilisation d’antibiotiques dans le traitement des infections respiratoires. Les jeunes enfants ont évité l’exposition à un certain nombre d’infections comme la grippe, le VRS et la pharyngite streptococcique au cours des premières années de la COVID-19, ce qui a entraîné une recrudescence d’infections respiratoires lorsque les mesures de santé publique ont été levées.

Autres grands constats du rapport 2023 :

Pour la première fois en plus de 10 ans, le taux de croissance des médicaments de spécialité est passé sous celui des médicaments traditionnels.

Une combinaison de facteurs a contribué à l’augmentation des dépenses pour les médicaments traditionnels. L’utilisation a rebondi progressivement depuis le début de la pandémie, et deux des 10 principales catégories, le diabète et le TDAH, connaissent une très forte croissance pour les médicaments qui sont relativement coûteux par rapport aux autres médicaments traditionnels.



Les médicaments pour le TDAH semblent s’apprêter à dépasser les antidépresseurs, bien que leur part des demandes de règlement demeure trois fois moins élevée que celle des antidépresseurs.

La catégorie des médicaments pour le TDAH chez les adultes est celle qui connaît la croissance la plus rapide, tant en matière de montants admissibles que de demandes de règlement, dépassant les catégories de médicaments pour la dépression et l’asthme.

Le nombre de réclamants adultes pour des médicaments pour le TDAH a également augmenté. En fait, le nombre de réclamants adultes a dépassé celui des enfants en 2022. La hausse la plus élevée se trouve dans le groupe d’âge de 30 à 39 ans.

Les politiques de transition vers les biosimilaires ont influencé les tendances des coûts en 2022, et leur effet amortissant devrait se maintenir en 2023 et en 2024 alors que d’autres provinces et territoires appliqueront cette approche à leurs régimes publics, ce qui incitera certains payeurs privés à faire de même.

La croissance générale des dépenses liées aux régimes privés d’assurance médicaments a été modérée pour la troisième année consécutive et a légèrement baissé en 2022, probablement en raison des politiques de transition vers les biosimilaires. Les politiques provinciales d’adoption des biosimilaires ont eu un effet d’entraînement sur les régimes privés d’assurance médicaments, particulièrement en Colombie-Britannique et au Québec.

À l’échelle nationale, la part des demandes de règlement de biosimilaires parmi les produits biologiques est passée de seulement 4,2 pour cent en janvier 2019 à 32 pour cent en décembre 2022. Cette croissance devrait s’accélérer en 2023 et en 2024, alors que les autres provinces et territoires achèveront leur transition.

Les Canadiens tentent de rattraper les rendez-vous médicaux qui ont été manqués ou reportés en raison de la pandémie, mais ils sont maintenant confrontés à d’importantes listes d’attente.

Alors que le nombre d’adhérents soumettant des demandes de règlement semble revenir aux niveaux prépandémiques, il faudra encore plusieurs années avant qu’ils rattrapent les rendez-vous médicaux, les tests de diagnostic et les interventions chirurgicales. Pendant ce temps, les maladies chroniques et les maladies graves risquent de ne pas être détectées ou de s’aggraver.



Publié chaque année depuis 2015, le Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments 2023 de TELUS Santé est fondé sur les demandes de règlement du portefeuille de TELUS Santé de 2022. Il offre une perspective contextuelle des taux d’adoption des tendances de gestion des régimes. Il permet ainsi aux assureurs et aux employeurs de mieux comprendre les principales tendances dans l’utilisation des médicaments délivrés sur ordonnance. Le rapport donne un aperçu de l’année précédente et compare ce portrait à celui d’il y a cinq ans. Pour ce faire, il s’appuie sur les demandes de règlement reçues par le plus grand gestionnaire de régimes d’assurance-médicaments à payeurs privés au pays.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jill Yetman

TELUS Santé

jill.yetman@telus.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/290ffa12-31c2-4415-b388-1cdb98d27dcb/fr