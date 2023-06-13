颠覆性汽车软件供应商 LeddarTech 将通过与 Prospector Capital Corp. 进行企业合并成为一家上市公司

LeddarTech 可能凭借获得专利的低级传感器融合与感知软件产品颠覆高级驾驶辅助系统（简称“ADAS”）和自动驾驶（简称“AD”）市场。



LeddarTech 独特的解决方案解决了当前的局限性，使领先的汽车原始设备制造商（简称“OEM”）和 1-2 级供应商能够将 ADAS 和 AD 的性能、安全性和采用率推到新水平。



该交易预计将为公司带来高达 6,600 万美元的总收入，包括来自 Prospector 信托账户的高达 2,300 万美元的收入（假设并无赎回）和 4,300 万美元的可转换 PIPE 收入。



该交易对 LeddarTech 的预估股权价值为 3.48 亿美元，假设并无赎回和可转换 PIPE 悉数转换（不考虑向 LeddarTech 现有股东的盈利挂钩付款安排或向 Prospector 发起人的盈利挂钩付款安排）。



/EIN News/ -- 魁北克市, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汽车软件公司 LeddarTech Inc.® （简称“LeddarTech”或“公司”）和 Prospector Capital Corp.（简称“Prospector”）(Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW) 今日宣布两家公司已经达成最终企业合并协议，将使 LeddarTech 成为一家上市公司。LeddarTech 为 ADAS 和 AD 提供获得专利的颠覆性低级感知器融合和感知软件技术。 Prospector 则是一家由前 Qualcomm 总裁 Derek Aberle 领导和前 Qualcomm 副董事长 Steve Altman 担任主席的特殊目的收购公司。预计此项交易在 2023 年第四季度完成，届时，LeddarTech 将在 Nasdaq 上市，股票代码为 “LDTC”。

该交易对 LeddarTech 的预估股权价值为 3.48 亿美元（假设并无赎回且可转换 PIPE 悉数转换[不考虑向 LeddarTech 现有股东的盈利挂钩付款安排或向 Prospector 发起人的盈利挂钩付款安排]），预计将为 LeddarTech 带来高达 6,600 万美元的总现金收入，预计将用于资助其第一个嵌入式软件解决方案，扩大其产品供应并深化客户参与。

LeddarTech 是一家为 ADAS 和 AD 提供业内领先的低级传感器融合与感知软件的供应商。LedderTech 的软件解决方案与传感器和处理器无关，大大降低了 OEM 和 1-2 级汽车供应商的成本，同时为入门级到高级 ADAS/AD 提供改进的性能和扩展性。ADAS 和 AD 是汽车软件中最大的市场，预计到 2030 年将增长到 420 亿美元，年复合增长率为 11%1。公司拥有强大的先发优势，在低级传感器融合与感知方面有超过 7 年经验，申请了 150 项专利（80 项已获授权），涵盖信号采集、感知和融合等广泛的基础技术。

LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 表示，“我们很高兴与 Prospector 合作，以巩固我们在新生的汽车软件领域的领导地位。本次合作有望为我们提供必要的资金和资源，以投资我们的卓越团队，并通过确保赢得客户和推动业务增长的公司定位，将公司推向新的高度。我很高兴 LeddarTech 已实现了这一重要里程碑，我们相信这将使 LeddarTech 成为单纯 ADAS/AD 软件领域中少有的上市公司。”Boulanger 先生继续说道：“自 2013 年以来领导公司后，我已决定，一旦我们完成交易，我将辞任首席执行官，届时总裁兼首席运营官 Frantz Saintellemy 有望接替我担任 LeddarTech 的首席执行官，而我计划作为特别顾问和 LeddarTech 董事会成员继续留在公司。”



Saintellemy 先生评论道：“汽车行业越来越认识到，低级传感器融合与感知将成为下一代 ADAS 系统的首选架构，因为它大大降低了系统成本，消除对传感器和处理器的依赖和提高安全性。我们拥有低级传感器融合与感知的‘纯软件’解决方案，随着行业继续向软件定义的汽车方向迈进，我们相信这将有助于推动下一波 ADAS 的发展。我们正积极与客户合作，整合这一颠覆性技术。”

Prospector 首席执行官 Derek Aberle 表示：“在 Qualcomm 任职期间，我体会到拥有基础技术的创新公司颠覆行业时可以创造出巨大的价值。我们相信 LeddarTech 有潜力做到这一点。我们很高兴能与 LeddarTech 的管理团队合作，帮助推动其产品的增长和采用，也相信这对我们的股东而言是一个富有吸引力的投资机会。”完成交易时，Aberle 预计会成为 LeddarTech 的董事会主席。

交易概览

该交易已获得 Prospector 董事会和 LeddarTech 董事会的一致批准，同时须满足惯常成交条件，包括 LeddarTech 和 Prospector 股东的批准以及收到魁北克高等法院最终命令批准该交易。

合并后实体将从 Prospector 的信托账户中获得约 2,300 万美元，前提是 Prospector 的公众股东没有赎回，同时获得来自投资者的 4,300 万美元总收入，这些投资者包括 Prospector 的发起人、FS Investors（Prospector 发起人的附属公司）、代表魁北克政府的投资机构 Investissement Québec、Desjardins Capital 和 通过对 LeddarTech 进行可转换私募投资参与交易的 BDC Capital。

电话会议信息

LeddarTech 和 Prospector 已录制了讨论该交易的投资者电话会议和演示文稿，可以通过访问投资者关系 - LeddarTech 获取。

有关投资者关系，包括提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的投资者演示文稿的副本，请访问 LeddarTech 网站的 投资者关系 - LeddarTech 或 SEC 网站获取 Prospector 的备案文件。

顾问

TD Cowen 向 Prospector 提供财务顾问服务，Current Capital 向 Prospector 的董事会提供公平性意见财务顾问服务。Stikeman Elliot LLP 和 Vedder Price PC 作为法律顾问代表 LeddarTech。Osler, Hoskin and Harcourt LLP 和 White & Case LLP 作为法律顾问代表 Prospector。Goodwin Procter LLP 向 TD Cowen 提供法律顾问服务。

关于 Prospector Capital Corp.

Prospector 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、以股换股、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并，其专注于拥有技术领域先进和高度差异化解决方案的公司。公司由一支经验丰富的投资者和管理人员组成的团队领导，专注于物色和投资拥有强大管理团队和具吸引力市场机会的高增长公司。Prospector 的证券在 Nasdaq 交易，股票代码为“PRSR”、“PRSRU”和“PRSRW”。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 的应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供 OEM 和 1-2 级供应商使用，以有效实现汽车和野外 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更可负担至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问www.LeddarTech.com 和投资者关系 - LeddarTech。

关于拟议交易的重要信息和查找位置

关于拟议的企业合并，Prospector、LeddarTech 和合并后实体将编制 F-4 表格申请上市登记报告（简称“申请上市登记报告”）并向 SEC 提交。Prospector、LeddarTech 和合并后实体将编制申请上市登记报告并向 SEC 提交，Prospector 将向其股东邮寄申请上市登记报告，并向 SEC 提交有关企业合并的其他文件。本新闻稿不能代替任何代理声明、申请上市登记报告、代理声明/招股说明书或 Prospector 或合并后实体就企业合并可能向 SEC 提交的其他文件。投资者和证券持有人应完整地细阅申请上市登记报告（当其可用时）、申请上市登记报告的任何修订或补充以及 Prospector 或合并后实体就企业合并向 SEC 提交的其他文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov，免费获得申请上市登记报告和 Prospector 或合并后实体向 SEC 提交的其他文件的副本。

对本文所述任何证券的投资未经 SEC 或其他监管机构批准或不批准，也没有任何机构通过或认可据以发售任何证券的拟议交易的优点或本文所载信息的准确性和充分性。任何与此相反的陈述均属违法行为。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可被视为《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条含义内的前瞻性陈述（前瞻性陈述还应包括适用加拿大证券法含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息），包括但不限于关于涉及 Prospector、LeddarTech 和合并后实体的企业合并的陈述、完成企业合并的能力和其时间、企业合并的预期利益、私募融资的结束和预期收益以及与预期的合并后公司的战略、未来运营、前景、目标和财务预测以及其他财务指标相关的陈述。前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述，取决于或提及未来事件或条件，并包括诸如“可能”、“将”、“应该”、“会”、“预计”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”和其他类似的表达。并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，受到风险和不确定性的影响，并不是对未来业绩的保障。实际结果可能因各种因素而与任何前瞻性陈述中的内容有重大差异，包括但不限于：(i) 企业合并完成的条件未得到满足的风险，包括未能及时或根本没有获得股东对企业合并的批准，或未能及时或根本没有获得任何必要的监管许可，包括根据 HSR 法案或魁北克高等法院的许可；(ii) 企业合并完成的时间以及 Prospector、LeddarTech 和合并后实体各自完成企业合并的能力存在不确定性；(iii) 企业合并的其他预期利益无法实现的可能性，以及企业合并的预期税务处理；(iv) 发生任何可能导致企业合并终止的事件；(v) 与企业合并有关的股东诉讼或其他和解或调查可能影响企业合并的时间或发生或导致重大辩护、赔偿或责任成本；(vi) 一般经济和/及行业特定条件的变化；(vii) 企业合并可能带来的干扰，可能损害 LeddarTech 的业务；(viii) LeddarTech 保留、吸引和雇用关键人员的能力；(ix) 由于宣布或完成企业合并，与客户、雇员、供应商或其他各方的关系可能出现不利反应或变化；(x) 在可能影响 LeddarTech 财务业绩的企业合并未决期间，潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化；(xi) 立法、监管和经济发展；(xii) 灾难性事件的不可预期性和严重性，包括但不限于恐怖主义行动、战争或敌对行动爆发和任何流行疾病、大流行病或疾病爆发（包括 COVID-19），以及管理层对上述任何因素的反应；及 (xiii) Prospector 向 SEC 提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括 Prospector 的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格定期季度报告、8-K 表格定期当前报告和向 SEC 提交的其他文件。上述重要因素的清单并非详尽无遗。无论是 Prospector 还是 LeddarTech 均不能保证企业合并的条件将得到满足。除非适用法律要求，否则 Prospector 和 LeddarTech 均无义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

无要约或招揽

本新闻稿不构成购买或出售 Prospector 或合并后实体的任何证券的要约、或购买该等证券的要约招揽，或用以招揽任何投票或批准，也不应在有关要约、招揽或出售在根据任何有关司法管辖区证券法登记或获得资格前将属非法的任何司法管辖区出售任何证券。除非通过递交符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得进行证券发售。

征集的参与者

Prospector、LeddarTech 和合并后实体以及他们各自的若干董事、高层管理人员和雇员，可能被视为与企业合并有关的征集代理权参与者。有关 Prospector 的董事和高层管理人员的信息，载于截至 2022 年 12 月 31 日止财政年度的 10-K 表格年度报告（已于 2023 年 3 月 31 日提交给 SEC）。根据 SEC 的规则可能被视为与企业合并有关的代理权征集的参与者的相关信息，包括他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述，将在提交给 SEC 的申请上市登记报告和其他文件中载列。这些文件可以从上述来源免费获得。

公司联系方式：

Daniel Aitken，全球营销、传播和投资者关系副总裁，LeddarTech Inc.

电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投资者关系部门联系方式：

Kevin Hunt

ICR Inc.

Kevin.Hunt@IcrInc.com

媒体联系方式：

Dan Brennan

ICR Inc.

Dan.Brennan@icrinc.com

投资者关系部门联系方式和网站：InvestorRelations@LeddarTech.com

investors.leddartech.com/English/overview/default.aspx

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记是或可能是商标或注册商标，用于识别其各自所有者的产品或服务。

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1 来源：McKinsey。