Heineken® tổ chức đại tiệc thế giới kỷ niệm cột mốc 150 năm mang lại khoảnh khắc tuyệt vời, ghi nhận hàng trăm cách gọi tên độc đáo trên toàn thế giới

Heineken® sẽ tổ chức Kỷ niệm 150 năm ngày thành lập với ưu tiên mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời một cách mới lạ và độc đáo chưa từng có cho người tiêu dùng toàn cầu.

Amsterdam, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken®, một trong những nhãn hiệu bia nổi tiếng nhất thế giới, đã đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày thành lập bằng một chiến dịch kỷ niệm độc đáo. Ý tưởng cho chiến dịch lần này xuất phát từ thực tế tên gọi ‘Heineken’ đã trở nên thân thuộc với khách hàng toàn cầu qua những biệt danh khác nhau, hay những cách thưởng thức Heineken® khác lạ ở nhiều nơi trên thế giới. Tất cả cho thấy hương vị tuyệt hảo Heineken® luôn là một phần không thể thiếu của những cuộc vui thân mật và cảm giác gắn kết thực sự.

Câu nói nổi tiếng của Freddy Heineken, Nhà sáng lập Nhãn hàng Bia Heineken, “Tôi không bán bia, tôi bán gezelligheid - Khoảnh khắc tuyệt vời” chưa bao giờ đúng đến thế. “Gezelligheid”, trong tiếng Hà Lan, có thể được dịch ra là “cảm giác tuyệt vời”, điều đã trở thành trọng tâm của thương hiệu Heineken® trong suốt 150 năm qua. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Heineken® ưu tiên tạo ra những khoảnh khắc tưng bừng, thăng hoa và đây sẽ là tâm điểm của các đại tiệc mừng sinh nhật toàn cầu này.

Tất nhiên, những khoảnh khắc tuyệt vời đã thay đổi trong suốt 150 năm tồn tại của Heineken® và sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng tầm quan trọng của những khoảnh khắc này trong cuộc sống của mọi người thì không. Nhận thức được điều này, nhãn hàng Heineken® đã hợp tác với các học giả để hiểu rõ hơn về những “thành phần” cần thiết để mang lại cảm giác “tuyệt vời” trong thời điểm hiện đại; một nhu cầu cơ bản của bất cứ ai, nhưng lại chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của thương hiệu, Heineken® đã quyết định phát triển phương thức để đo lường sự thành công – không chỉ tập trung vào lượng bia bán ra mà còn cả khoảnh khắc tuyệt vời mà nhãn hàng mang lại cho khách hàng tại hơn 190 quốc gia.

Để làm được điều này, Heineken® đã hợp tác với nhà khoa học hành vi, Tiến sĩ Chris Brauer, Goldsmiths, Đại học London, để tạo ra 'Chỉ số Khoảnh khắc Tuyệt vời', một mô hình đo lường thương hiệu mới để đánh giá tầm ảnh hưởng của thương hiệu trong việc tạo ra những điều kiện hoàn hảo trong việc mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời. Kết hợp nghiên cứu hành vi con người với nhiều nghiên cứu toàn cầu khác, chỉ số đã xác định năm điều kiện cốt lõi mà con người trên toàn cầu cần để có được những khoảnh khắc tuyệt vời, bao gồm tư duy cởi mở, hòa nhập và kết nối con người:

Với việc áp dụng Chỉ số Khoảnh khắc Tuyệt vời, Heineken® vẫn trung thành với tầm nhìn của mình là trở thành thương hiệu bia đầu tiên chính thức đưa việc “mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời” trở thành một phần trong cách thức đo lường hiệu suất hàng năm của mình – bên cạnh doanh số bán hàng và các chỉ số theo dõi thương hiệu khác.

Bram Westenbrink, Giám đốc Toàn cầu, Nhãn hàng Heineken®, cho biết: “Việc mang đến khoảnh khắc tuyệt vời đã thấm nhuần trong DNA của chúng tôi trong 150 năm qua. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang phát triển các chỉ số thương hiệu của mình để cho thấy rằng việc mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời cũng quan trọng không kém loại bia mà chúng tôi sản xuất. Với việc hiểu rõ hơn về các điều kiện đằng sau khoảnh khắc tuyệt vời trong thế giới ngày nay, chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra trải nghiệm cho tất cả khách hàng toàn cầu của mình nhằm thúc đẩy cảm giác gezelligheid (sự thích thú tuyệt vời) đó – thông qua những thông điệp quảng cáo, hoạt động tài trợ và sự kiện hay tất nhiên là qua các loại sản phẩm đa dạng, bao gồm Heineken® 0.0 không cồn hoặc Heineken® Silver mới. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời, bằng cách này hay cách khác, trong 150 năm tới và hơn thế nữa.”

Tiến sĩ Chris Brauer, Giám đốc Đổi mới tại Goldsmiths, Đại học London, cho biết: “Khi chúng tôi tham gia dự án này, chúng tôi nhận ra rằng việc hiểu được điều gì tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời, đòi hỏi một góc nhìn mới mẻ hơn. Cùng với Heineken®, chúng tôi đã nỗ lực để hiểu rõ hơn về nhiều thành tố tạo nên “Khoảnh khắc Tuyệt vời” và cách để có được trải nghiệm đó. Khoảnh khắc tuyệt vời không đơn thuần là thứ này hay thứ kia, đó là sự tổng hòa từ vô số cảm giác, trải nghiệm, và những điều kiện mang tính chủ quan giúp tạo ra cảm giác thăng hoa đột phá và trải nghiệm cao cấp hơn. Chưa từng có thời điểm hay cơ hội nào quan trọng hơn thế để đo lường vai trò và mức độ phổ biến của những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta, vì vậy tôi rất vui khi thấy một thương hiệu như Heineken® thực hiện các bước nghiêm túc để đảm bảo rằng họ hiểu rõ hơn và tạo điều kiện thúc đẩy cảm giác “tuyệt vời” - gezelligheid đó.

NGHIÊN CỨU ĐỂ TÌM HIỂU “KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI” TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

Những kết quả đầu tiên của Heineken® từ Chỉ số Khoảnh khắc Tuyệt vời đến vào một thời điểm quan trọng về mặt xã hội trên toàn thế giới, vì 87% những người được hỏi tin rằng việc họ có một khoảnh khắc tuyệt vời là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Và có một điểm chung đó là Khoảnh khắc Tuyệt vời nhất là khi chúng ta tận hưởng bên nhau.

Nghiên cứu sâu hơn về người tiêu dùng từ Heineken® cho thấy 82% những người được hỏi quan tâm đến việc gặp gỡ bạn bè hơn là việc buổi tối của họ có diễn ra theo kế hoạch hay không. Ngạc nhiên là 75% số người được hỏi tin rằng những người cùng xem một trận đấu thể thao với họ quan trọng hơn việc đội của họ có giành chiến thắng hay không.

Mặc dù thực tế là 87% số người được hỏi tin rằng cơ hội kết nối trực tiếp với những người thân yêu thậm chí còn trở nên quan trọng hơn kể từ sau đại dịch, nhưng hơn một nửa (61%) trong số họ đồng ý rằng với tình hình kinh tế hiện tại, họ có nhiều khả năng phải làm thêm giờ và hy sinh những khoảnh khắc tụ họp với bạn bè và gia đình.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn có tư duy cởi mở, mong chờ khoảnh khắc tuyệt vời sẽ đến trong tương lai, phần đông (88%) số người được hỏi đồng ý rằng ký ức đẹp nhất của họ đến từ những khoảnh khắc bất ngờ. Tư duy cởi mở này cũng thể hiện trong phần khảo sát về niềm vui tạo ra khi giao tiếp, 78% số người được hỏi đồng ý rằng điều quan trọng mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời là giao tiếp với những người mà không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm với mình – quan điểm này được thể hiện mạnh mẽ nhất ở Brazil (84%) và UK (81%).

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỦA HEINEKEN®

Để hiện thực hóa cam kết thương hiệu về những khoảnh khắc tuyệt vời, chiến dịch Quảng cáo vui nhộn trong dịp kỷ niệm này đưa người xem vào một hành trình vòng quanh thế giới để đón nhận tất cả những cách gọi tên khác nhau mà mọi người đã tự sáng tạo ra khi tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời với Heineken® - từ một hình xăm logo sai chính tả đến một chai Heineken® Original uống cùng với chanh, ống hút hoặc đá. Một video nhẹ nhàng cho thấy một nhà sản xuất bia đang kỷ niệm khoảnh khắc tuyệt vời mà họ mang đến - bất kể ngay cả khi người tiêu dùng gọi sai nhãn hiệu hoặc thưởng thức không đúng cách 100% so với nguyên bản.

Để tạo thêm niềm vui cho chính mình, Heineken® sẽ thay logo của mình bằng một số cách viết không chuẩn xác mà hãng đã thấy trong nhiều năm, xuất hiện trên tất cả các tài khoản mạng xã hội và trang web của Heineken®, cũng như trên một số xe tải chạy bằng điện mới.

Bạn có thể xem trực tuyến video đầy đủ do công ty sáng tạo Le Pub Milan phát triển tại: ĐÂY .

