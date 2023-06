A corretora Multi-Ativos XS.com torna-se a Parceira Global Oficial da iFXExpo Asia

Temos o prazer de dar as boas-vindas à XS, como nosso patrocinador global oficial.” — George Panayiotou, CEO do Ultimate Fintech, organizador da iFX Expo

AUSTRALIA, June 13, 2023/ EINPresswire.com / -- A XS.com , provedora multinacional de serviços financeiros e tecnologia financeira (FinTech), anunciou hoje sua parceria global oficial com a iFX Expo Asia, organizada pelo Ultimate Fintech Group. Como Patrocinadora Global Oficial, a premiada corretora global de múltiplos ativos desempenhará um papel fundamental no aguardado evento, programado para ocorrer de 20 a 22 de junho de 2023, no prestigioso Centara Grand & Bangkok Convention Centre, em Bangkok.Andreea Ilies, Diretora Global de Eventos da XS .com, expressa o compromisso da empresa com a inovação e o crescimento na dinâmica indústria financeira. Ela destaca a oportunidade excepcional apresentada pela parceria com o Ultimate Fintech Group, permitindo que a XS.com apresente soluções e serviços inovadores para uma audiência global de entusiastas de FinTech, investidores e especialistas do setor financeiro. Andreea declara: "Como uma Corretora Global de Múltiplos Ativos premiada, a XS.com está dedicada a impulsionar a inovação e remodelar a indústria. Estamos empolgados em unir forças com o Ultimate Fintech Group e participar como Patrocinadora Global Oficial da iFX Expo Asia".George Panayiotou, CEO do Ultimate Fintech, organizador da iFX Expo, enfatiza a importância do envolvimento da XS.com como Patrocinadora Oficial para o próximo evento em Bangkok. Panayiotou afirma: "Estamos encantados em dar as boas-vindas à XS.com como nossa Patrocinadora Global Oficial, uma importante participante no mercado de FinTech e financeiro. Através da iFX Expo, nosso objetivo é promover a conscientização sobre os últimos desenvolvimentos em negociação, finanças, tecnologia e regulamentação. A parceria com a XS.com reforça ainda mais nosso compromisso em impulsionar o crescimento da indústria e compartilhar conhecimentos".Como Patrocinadora Global Oficial, a XS.com terá uma presença proeminente ao longo da iFX Expo Asia, apresentando sua ampla gama de serviços e experiência na indústria de serviços financeiros. Essa oportunidade permite que a XS.com interaja com os principais interessados do setor, reforce seu compromisso com o avanço da indústria financeira e demonstre suas soluções inovadoras adaptadas às diversas necessidades de traders e investidores.Além disso, a XS.com tem a honra de apresentar palestrantes distinguidos que compartilharão suas perspectivas e conhecimentos durante o evento. Wael Hammad, Diretor Comercial da XS.com, será um dos principais debatedores em 22 de junho, contribuindo com insights valiosos para o painel de discussão intitulado "Uma História de Ventos Favoráveis e Contrários: Liquidez na Ásia-Pacífico". A ampla experiência e conhecimento de Hammad fornecerão aos participantes perspectivas únicas sobre os desafios e oportunidades no cenário de liquidez da Ásia