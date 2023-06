MAJ MÆNGDER: FRAGT LAVERE SOM FORVENTET, PASSAGERER OP 31%

INVESTOR NEWS nr. 22 - 13. juni 2023

/EIN News/ -- Færge – fragt: De samlede mængder i maj 2023 var 18,6% lavere end i 2022. Mængderne var 6,6% lavere end i 2022 justeret for Channel, der var påvirket af ekstraordinære kapacitetsændringer i maj 2022.



North Seas mængder var samlet set på niveau med sidste år justeret for én rute mellem Holland og Storbritannien, der fortsat var påvirket af lavere mængder friske fødevarer og andre varer. Mediterraneans mængdevækst vendte igen tilbage i maj.

Nedgangen i Channels mængder var betydelig i maj på grund af en færgekonkurrents suspendering af to tredjedele af sejladserne i maj 2022. Derudover var hele markedets mængder lavere, dog var nedgangen mindre end i de foregående måneder. Mængderne i Østersøen var fortsat væsentligt lavere end sidste år, da handels-sanktionerne først fik fuld effekt på mængderne sidst på sommeren i 2022.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 10,6% til 39,3 mio. fra 44,0 mio. i 2022-21. Nedgangen var 4,2% justeret for Channel.

Færge - passager: Antallet af passagerer fortsatte med at vende tilbage og steg 30,5% til 384 tusinde svarende til 88% af mængderne i maj 2019, den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Antallet af biler svarede til 89% af mængderne i 2019.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var det samlede antal passagerer 4,3 mio. sammenlignet med 1,6 mio. i 2022-21 og 5,1 mio. i 2019.





DFDS færgemængder Maj Sidste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 3.650 4.044 3.293 -18,6% 43.123 43.974 39.326 -10,6% Passager 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 35 294 384 30,5% 989 1.631 4.273 162,1%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for juni 2023 forventes offentliggjort 12. juli 2023 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.500 ansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og vi tilbyder relaterede logistik-løsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

































