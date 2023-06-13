Teledyne e2v 新款 8K 图像传感器为高吞吐量物流视觉系统提供宽视场

/EIN News/ -- 法国格勒诺布尔, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 的下属公司和全球成像解决方案创新者，Teledyne e2v 推出全新 8K 宽纵横比 CMOS 图像传感器 Snappy Wide，专为日益常见的大型传送带的物流应用而设计。单个 Snappy Wide 传感器就可以覆盖宽广的视场，



可取代多个传感器，实现更高效、更高性价比的解决方案。

Snappy Wide 拥有 2.5 μm的小型全局快门像素，采用 Teledyne e2v 最新一代光导管技术，在 10-bit和 12-bit ADC 模式下动态范围是 67 dB。该传感器具有低读出噪声，对于条形码识别应用至关重要，凭借在任何环境下都保持的 MTF 以及非常低的暗电流，使其即使在光线很少的条件下也能保证清晰的图像质量。凭借最大为 8K（8,192）x 4k（4,320）像素的分辨率（即 17/9 纵横比），Snappy Wide 为物流市场和智能工厂等其他工业应用提供创新性传感器解决方案。

Snappy Wide 现提供黑白和彩色版本，分辨率有：3500 万像素（8,192 x 4,320）、2800 万像素（8,182 x 3,500）和 1600 万像素（8,192 x 2,000）。如此设计使传感器为确保水平和垂直分辨率的灵活性。与方形格式的 CMOS 图像传感器不同，使用 Snappy Wide 不会浪费像素，且降低整体系统成本。此外，这款全新传感器还可以有效地作为高吞吐量 1D 线阵扫描仪（ 18,700 fps 双线扫描）。

Teledyne e2v 业务团队负责人 Arnaud Foucher 表示：“Snappy Wide 方便客户根据需求调整分辨率、帧率、性能、微透镜 CRA 值以及价格。我们物流方面的客户对 Snappy Wide 的推出表示欢迎，因为它能符合进阶条形码识别和高吞吐量仓库中高速线阵扫描的需求。”

欢迎在 6 月 27 - 30 日慕尼黑机器人及自动化技术展览会（Automatica）上观看 Snappy Wide 现场演示。敬请莅临 Teledyne 的 B5.210 展位，或在线联系我们获取有关产品功能和定制选项的更多信息。

我们可根据要求提供文档、样品及评估或开发套件。

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的创新引领着医疗保健、生命科学、太空、交通运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的独特方式包括了解其客户的市场和应用挑战，并与他们合作提供创新的标准、半定制或完全定制的成像解决方案，为他们的系统带来更多价值。

如需更多信息，请访问 imaging.teledyne-e2v.com。

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yuki.chan@teledyne.com

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