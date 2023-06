PHILIPPINES, June 13 - Press Release

June 13, 2023 Keep preaching against gambling, Cayetano urges believers Senator Alan Peter "Compañero" S. Cayetano on Monday encouraged Christians to consistently preach against gambling, saying barring such activities from the country - as his home city of Taguig has done - is key to progress. Speaking to a large audience of worship ministers at the "Laging Magwoworship" convention at the Cuneta Astrodome on June 12, Cayetano said he believes national transformation can be ushered in through the regular preaching of God's Word and the faithful living of believers. He said he and his wife, City of Taguig Mayor Lani Cayetano, have begun doing this in their home city but added that it can be a constant struggle. "Kaming mag-asawa, minsan po nagpe-preach at nagtatrabaho, tapos makikita namin may change. Tapos lumingat lang kami, halimbawa nawala lang si Lani, bumalik na naman. Minsan tinuturuan din kami ni Lord," Cayetano said. But the independent senator, who won a seat in the Senate last year on a platform of faith-based and values-oriented leadership, said the leadership of his city persevered in regularly preaching God's Word especially as it applied against all forms gambling. "Wala pong sugal sa Taguig. Pinagbawal po namin ang casino pagdating ni Lani. May gusto rin magtayo ng sabungan at nagdonate pa ng lupa. Pero sabi namin isasauli na lamang namin 'yung lupa," he said. Their stand for God paid off, however, when the donor decided to give the land even if they were not allowed to put up a cockfighting arena. "Awa ng Diyos, sabi kahit hindi itayo ang sabungan, ituloy namin ang paggamit ng lupa. Kaya magkakaroon kami ng bagong ospital doon sa lupa na ibinigay," Cayetano said. The senator said it was actually when Taguig decided not to allow casinos that God began to bless the city. "N'ung hindi rin po namin pinayagan ang pagtayo ng casino, doon po umusbong ang Fort Bonifacio kung saan ngayon ay central business district na siya ng ating bansa," he said. Cayetano, however, said the work is not done because while the city was not looking, online cockfighting began to flourish. "May nakalimutan kami. Dahil wala pong sugal sa Taguig, hindi na po kami nagpreach against gambling. Pero nagkaroon ng e-sabong. Ang daming tumaya dahil hindi nila narinig ang salita ng Diyos," he said. Cayetano then encouraged the hundreds of worship leaders in the conference to become "good soil" and be receptive to God's Word so they can humbly receive it and share it with others. He added that this is also where the importance of worship leading comes in. "Worship sets the mood to hear God's word," he said. "It allows people to hear the message so that it bears fruit." "Where do you hear the word of God? Hindi ba by reading and hearing? Kaya kayo pong worship leaders, you are doing a very important job for believers in setting the mood to hear God's Word," he said. Ituloy ang pagpapangaral laban sa sugal: Cayetano Hinikayat ni Senador Alan Peter "Compañero" S. Cayetano nitong Lunes ang mga Kristiyano na patuloy na mangaral laban sa pagsusugal, dahil ang pagbabawal sa mga naturang aktibidad - tulad ng ginawa ng kanyang sariling lungsod ng Taguig - ay susi sa pag-unlad sa bansa. Sa isang mensahe sa mga worship leader sa "Laging Magwoworship" convention na ginanap sa Cuneta Astrodome noong Hunyo 12, sinabi ni Cayetano na naniniwala siyang ang national transformation ay maaaring makamit sa pamamagitan ng regular na pangangaral ng Salita ng Diyos at ng tapat na pamumuhay ng mga mananampalataya. Aniya, sinimulan na nilang gawin ito ng kanyang asawang si City of Taguig Mayor Lani Cayetano sa kanilang sariling lungsod sa kabila ng mga malaking hamon. "Kaming mag-asawa, minsan po nagpe-preach at nagtatrabaho, tapos makikita namin may change. Tapos lumingat lang kami, halimbawa nawala lang si Lani, bumalik na naman. Minsan tinuturuan din kami ni Lord," wika niya. Ayon sa senador, na nanalo ng puwesto sa Senado noong nakaraang taon sa isang faith-based at values-oriented platform, ang pamunuan ng kanyang lungsod ay nagpupursige sa regular na pangangaral ng Salita ng Diyos lalo na sa paglalapat nito laban sa lahat ng anyo ng pagsusugal. "Wala pong sugal sa Taguig. Pinagbawal po namin ang casino pagdating ni Lani. May gusto rin magtayo ng sabungan at nagdonate pa ng lupa. Pero sabi namin isasauli na lamang namin y'ung lupa," aniya. Nagbunga ang kanilang paninindigan para sa Diyos nang magpasya ang donor na ibigay ang lupa kahit na hindi sila pinayagang magtayo ng sabungan. "Awa ng Diyos, sabi kahit hindi itayo ang sabungan, ituloy namin ang paggamit ng lupa. Kaya magkakaroon kami ng bagong ospital doon sa lupa na ibinigay," wika niya. Sinabi ng senador na noong nagpasya ang Taguig na huwag payagan ang mga casino, nagsimulang pagpalain ng Diyos ang lungsod. "N'ung hindi rin po namin pinayagan ang pagtayo ng casino, doon po umusbong ang Fort Bonifacio kung saan ngayon ay central business district na siya ng ating bansa," aniya. Gayunpaman, sinabi ni Cayetano na hindi pa tapos ang trabaho dahil nariyan pa rin ang banta ng online cockfighting. "May nakalimutan kami. Dahil wala pong sugal sa Taguig, hindi na po kami nagpreach against gambling. Pero nagkaroon ng e-sabong. Ang daming tumaya dahil hindi nila narinig ang salita ng Diyos," wika niya. Ito ang dahilan kung kaya't hinikayat ni Cayetano ang daan-daang worship leaders sa pagtitipon na maging "good soil" at maging bukas sa Salita ng Diyos upang tanggapin nila ito at ibahagi ito sa iba. Dagdag niya na dito pumapasok ang importansya ng kanilang pangunguna sa pagsamba. "Worship sets the mood to hear God's word," sabi niya. "It allows people to hear the message so that it bears fruit." "Where do you hear the word of God? Hindi ba by reading and hearing? Kaya kayo pong worship leaders, you are doing a very important job for believers in setting the mood to hear God's Word," dagdag niya.