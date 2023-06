World Parkinson Coalition® lanza Tour de Parkinson ~ Pedaleando hacia Barcelona para el Congreso Mundial de Párkinson

Bike to Barcelona

Más de 50 ciclistas, muchos de ellos con enfermedad de Parkinson, llegarán a Barcelona desde toda Europa para asistir al 6º Congreso Mundial de Parkinson.

BARCELONA, SPAIN, June 13, 2023/ EINPresswire.com / -- NY, Nueva York/ 14 de junio de 2023 – La World Parkinson Coalition (WPC), junto con defensores de personas con párkinson de Europa, EE. UU. y Australia, anuncia el lanzamiento del programa Tour de Parkinson ~ Pedaleando hacia Barcelona. Más de 50 ciclistas, personas que viven con párkinson o que se ocupan de personas con Párkinson, pedalearán desde varios lugares de Europa para llegar a la ciudad de Barcelona a tiempo para asistir al 6º Congreso Mundial de Párkinson del 4 al 7 de julio de 2023.“La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurológicos de más rápido crecimiento, pero hay pruebas de que el ejercicio afecta enormemente el bienestar de las personas con párkinson y puede retrasar el avance de la enfermedad”, dijo Elizabeth “Eli” Pollard, Directora Ejecutiva de la World Parkinson Coalition. “La EP es complicada y, a menudo, se malinterpreta, por lo que tener a 50 ciclistas, el 60 % de los cuales vive con EP, que recorrerán en bicicleta entre 600 y 1.800 km para llegar a Barcelona, con suerte, cambiará la forma en que las personas ven el párkinson y ayudará a otros a comprender que la EP se puede controlar y no hay motivos que impidan que las personas vivan bien y prosperen en la vida”.Tres equipos de ciclistas recorrerán casi 3.000 km para llegar a Barcelona.El equipo que parte de Brighton, Reino Unido, está compuesto por 20 miembros que representan a cinco países y llevan un año entrenando. De los 20 ciclistas, 9 viven con EP.La organizadora principal, Alison Anderson, embajadora del WPC, lanzó esta iniciativa para crear conciencia sobre el párkinson. “Como alguien que vive con párkinson, el ejercicio es muy importante para mi bienestar y la participación en la comunidad de párkinson me inspira y motiva a seguir haciendo ejercicio. Este desafío se centra en la importancia del ejercicio para controlar el párkinson y demuestra el apoyo, el espíritu aventurero y la inspiración que se puede encontrar dentro de la comunidad de párkinson. Si logramos que otros hagan más ejercicio y se relacionen con su comunidad local, sería fantástico".El equipo que sale de Valencia, España, está compuesto por 12 miembros que representan a tres países. Ocho de los ciclistas viven con EP. El líder del equipo, Carlos Andrés, practica ciclsimo desde hace mas de 30 años, los últimos 14 con el Parkinson de equipaje. “Los miembros de este gran equipo pretenden dar visibilidad a la enfermedad de párkinson de inicio temprano (diagnóstico que tienen la mayoría de los miembros del equipo), así como concienciar sobre la EP y resaltar la importancia del ejercicio físico en general y de la bicicleta en particular para las personas con esta enfermedad."El equipo que parte de Ventimiglia, Italia, está compuesto por 14 miembros que representan a dos países. Llevan años entrenándose como grupo en distintos deportes, por lo que este viaje a Barcelona para el WPC 2023 parecía algo natural para ellos. Doce de los ciclistas viven con párkinson y dos son cuidadores. El líder del equipo, Marco Ramelli, expresa así su emoción porasistir al WPC 2023: "es la primera vez que participamos en el Congreso Mundial de Párkinson, por lo que todos estamos entusiasmados con el viaje y por asistir al Congreso y esperamos entrenar nuestros cuerpos y nuestras mentes".El programa Pedaleando hacia Barcelona culminará con un evento de sensibilización sobre la EP y una celebración frente al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 Barcelona). Organizado por la Associació Catalana per al Parkinson, el acto de sensibilización se inaugurará a las 12.00 h CET, los ciclistas llegarán entre las 12.00 y las 17.00 h y el acto se cerrará a las 19.00 h. La celebración contará con un programa de día completo con música, comida típica y puntos de información. Se invita a los barceloneses y a las barcelonesas a acercarse, aprender sobre el párkinson y dar una cálida bienvenida a los ciclistas a la ciudad después de su largo viaje.Pedaleando hacia Barcelona ha sido posible gracias al apoyo de los patrocinadores Oro: ESTEVE, Charco Neurotech y Abbvie; Patrocinador Plata: Davis Phinney Foundation, y patrocinadores Bronce: Supernus, Reftec, Rock Steady Boxing, CoFounder Management AS, Rune Labs, Boston Scientific, Vestfold Parkinson Forening, Orbit Health, Parkinson and Sport, Cure Parkinson Trust, Bial, Barcelona Turisme Convention Bureau, Associació Catalana per al Parkinson y la World Parkinson Coalition.###Acerca de World Parkinson Coalitiony WPC 2023La World Parkinson Coalition Inc. ofrece un foro internacional para conocer los últimos descubrimientos científicos, prácticas médicas, iniciativas de cuidadores y trabajo de promoción relacionado con la enfermedad de Parkinson. Los Congresos Mundiales de Párkinson son trienales y brindan un espacio para que la comunidad mundial de investigadores, médicos, profesionales de la salud, personas con párkinson y sus cuidadores se reúnan en persona, establezcan contactos y hablen sobre los avances en la investigación del párkinson, mejoren la comprensión y fomenten los trabajos de promoción en todo el mundo, al tiempo que influye en futuras investigaciones y opciones de atención. El WPC 2023 atraerá a más de 4.000 delegados.Acerca de la enfermedad de ParkinsonLa enfermedad de Parkinson (EP), que afecta a 10 millones de personas en todo el mundo, es la enfermedad neurodegenerativa de más rápido crecimiento en el planeta. Si bien la EP se caracteriza por una capacidad funcional limitada, una variedad de síntomas motores y no motores afectan significativamente la calidad de vida tanto de las personas que viven con la EP como de sus cuidadores. Esto puede incluir temblor en reposo, rigidez muscular, fatiga, ansiedad y depresión.Sobre la Associació Catalana per al Parkinson.La Associació Catalana per al Parkinson es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1985 en Barcelona. Fue la primera asociación de pacientes con enfermedad de Parkinson en España. Desde entonces, la organización trabaja para brindar atención y asesoramiento a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familias. En 1997 fue declarado de utilidad pública por el gobierno español y en 2020 recibió una distinción de la Sociedad Catalana de Neurología por su labor neurorrehabilitadora y de sensibilización social. Con sede en diferentes municipios de Cataluña, ofrece terapias de rehabilitación, atención social, atención domiciliaria y educación para la salud.