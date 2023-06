Lancement d'un nouveau site Web pour les jeunes touchés par les traumatismes liés au stress opérationnel dans la famille

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, June 13, 2023/ EINPresswire.com / -- Pour les jeunes dont les proches servent ou ont servi dans les forces armées et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la blessure de stress post-traumatique (BSPT) ou le traumatisme lié au stress opérationnel (TSO) est souvent une réalité à laquelle ils doivent faire face en raison de la nature du travail des membres de leur famille. Cependant, les répercussions sur les jeunes membres de la famille sont souvent négligées lorsqu’on examine le vécu des BSPT chez les vétérans.Pour combler le manque de ressources éducatives sur les BSPT pour les jeunes membres des familles de militaires et de vétérans, l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a lancé un nouveau site Web, TrousseMentale.ca , qui a été créé pour et par des jeunes ayant des proches qui ont servi dans les Forces armées canadiennes ou dans la GRC.Le site TrousseMentale.ca regorge d’outils, de stratégies et de ressources téléchargeables adaptés aux jeunes, ainsi que de vrais témoignages d’enfants de vétérans. Le site Web comprend une bande dessinée, des vidéos, des clips audio, des outils interactifs et des stratégies d’adaptation pratiques pour soutenir les jeunes dont la vie a été touchée par les troubles de santé mentale d’un membre de leur famille. Toutes les ressources ont été créées conjointement avec un groupe consultatif de jeunes et des experts en la matière.Laryssa Lamrock, conseillère stratégique nationale pour les familles de vétérans à l’Institut Atlas, a déclaré que le site TrousseMentale offre aux jeunes un carrefour central pour en apprendre davantage sur la santé mentale et sur ce que c’est que de vivre avec une personne atteinte d’une BSPT dans la famille. « Il s’agit non seulement de reconnaître et de valider les expériences grâce à une compréhension commune, mais les renseignements contenus dans ce site fourniront également aux jeunes différentes façons de relever les défis. »Cette dernière ajoute qu’il est important de comprendre que la santé mentale des jeunes peut être touchée par celle de leurs proches. « Dans les foyers où une personne est atteinte d’un TSO ou d’une BSPT, nous savons que les enfants peuvent assumer le rôle de soignant pour leurs parents ou des responsabilités ménagères supplémentaires, comme s’occuper de frères et sœurs plus jeunes. Ces responsabilités supplémentaires peuvent avoir un effet cumulatif sur le bien-être d’un jeune. »Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l’Institut Atlas, a expliqué qu’une intervention précoce et des ressources ciblées peuvent changer la trajectoire de l’expérience des jeunes, notamment en ce qui concerne les répercussions sur eux. « La recherche montre que les enfants dont les parents ont des problèmes de santé mentale risquent de souffrir d’un certain nombre de problèmes émotionnels, comportementaux et sociaux, ce qui peut avoir des répercussions sur tous les aspects de leur vie. Ces effets peuvent se manifester de diverses façons, notamment par de la confusion, de la peur ou même de la colère à l’égard de leur parent ou de la situation. Les enfants peuvent s’en vouloir ou avoir honte de leur situation familiale. » M. Hosseiny a ajouté que le fait de faire partie d’une communauté qui comprend leur expérience contribuera grandement à réduire l’isolement et à les aider à se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls. De plus, il est important de rassurer les jeunes en leur expliquant que des mesures de soutien sont disponibles et que la blessure de leur proche n’est pas de leur faute.Pour découvrir le nouveau site Web et ses ressources, consultez le site TrousseMentale.ca.-30-Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ci-dessous :media-atlas@theroyal.caÀ PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLIEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. Il entend ainsi permettre aux vétérans et familles d’obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.