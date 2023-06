Mise-à-jour des activités de Sirios dans la région Eeyou Istchee Baie-James, Québec

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) annoncent que la suspension de ses activités d’exploration initiées le 4 juin dernier dans la région Eeyou Istchee Baie-James se poursuit. Cette suspension se poursuivra tant et aussi longtemps que la restriction d’accès à la forêt publique sera maintenue par le gouvernement du Québec afin de prévenir de nouveaux incendies.



Les dirigeants de Sirios tiennent à indiquer qu’ils apprécient grandement les efforts déployés par les différents organismes impliqués dans le combat contre les incendies de forêt en cours de même que la solidarité d’aide et support aux communautés locales victimes de cette situation.

Avant l’arrêt des travaux sur le terrain, l’équipe d’exploration de Sirios a toutefois accompli les tâches suivantes sur sa propriété aurifère Cheechoo :

- Collecte de 10 échantillons composites totalisant 570 kg pour fins d’études minéralurgiques et de récupération métallurgique. Ces échantillons proviennent de sections de carottes de forage et de nouvelles rainures ciblant des secteurs représentatifs à différentes teneurs observées antérieurement en tungstène dans la tonalite ou dans les roches méta-sédimentaires. L’objectif de ces tests étant de vérifier si le tungstène, en association avec la minéralisation aurifère de Cheechoo, pourrait devenir un sous-produit d’intérêt augmentant ainsi la valeur du gîte. - Localisation sur le terrain à l’aide de GPS différentiel des futures tranchées d’exploration à être effectuées cet été à l’est du gîte d’or Cheechoo. - Envoi d’une centaine d’échantillons de carotte de forage provenant de certaines sections de sondages antérieurs afin de tester la nouvelle technique d’analyse par Photon Assay aux laboratoires de MSALABS de Val-d’Or.



À propos de la propriété Cheechoo



La propriété aurifère Cheechoo est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 306 claims couvrant une superficie de 157 km2, répartis en trois blocs non contigus. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 10 km de la mine d’or Éléonore de Newmont et est facilement accessible par route en toute saison. La dernière estimation de ressources du projet indique, pour un modèle de fosse à ciel ouvert, des ressources indiquées de 1,4 million d’onces d’or contenues dans 46,3 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,94 g/t Au, ainsi que des ressources présumées de 0,5 million d’onces d’or contenues dans 21,1 millions de tonnes à une teneur de 0,73 g/t Au. avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources (BBA, PLR Resources, P-L. Richard, P. Geo.; P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., K. Ford NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 23/12/2022).

Jordi Turcotte, géo. et Dominique Doucet, ing., président, personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or et le lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.