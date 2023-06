Samsung déploie une nouvelle ère pour les jeux OLED avec le lancement mondial de l’Odyssey OLED G9

Le premier moniteur DQHD OLED au monde est doté d’une conversion ascendante avec IA et d’un temps de réponse incroyablement rapide de 0,03 ms (GtG) pour rapprocher les joueurs de l’action

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics annonce aujourd’hui le lancement mondial du moniteur de jeu Odyssey OLED G9 (modèle G95SC), doté d’une technologie de conversion ascendante avec IA de niveau supérieur.1 Fort du succès de l’Odyssey OLED G8 (G85SB) de l’année dernière, le nouveau moniteur intègre la gamme afin de dévoiler une nouvelle ère de jeu OLED.



« L’année dernière, Samsung a répondu aux demandes et aux attentes des joueurs les plus expérimentés avec le lancement de l’Odyssey OLED G8 », affirme Hoon Chung, vice-président directeur de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Avec l’introduction de l’Odyssey OLED G9, dotés d’une qualité d’image inégalée, nous sommes ravis d’offrir à nos clients ces puissants moniteurs de jeu et de relever la barre pour les jeux OLED ».

Mesurant 49 pouces avec une courbure 1800R, l’Odyssey OLED G9 est le premier moniteur OLED à offrir une résolution Dual Quad Haute définition (DQHD ; 5,120 x 1,440) avec un ratio 32:9. Le grand format de l’écran permet aux utilisateurs de se perdre dans des panoramas ultra larges, équivalents à deux écrans QHD côte à côte. Parallèlement, son temps de réponse rapide de 0,03 ms de gris à gris (GtG) et son taux de rafraîchissement de 240 Hz donnent aux joueurs un avantage concurrentiel.

L’ajout du processeur Neo Quantum Pro distingue l’Odyssey OLED G9 des autres moniteurs de jeu OLED. Grâce à un algorithme d’apprentissage profond, il analyse intelligemment les images et les met automatiquement à l’échelle pour ajuster la luminosité tout en amplifiant le contraste. Cela permet au moniteur de restaurer chaque détail et de fournir les images les plus brillantes, pixel par pixel.

AMD FreeSync™ Premium Pro améliore encore plus l’expérience de jeu super fluide de l’Odyssey OLED G9. Avec DisplayHDR™ Noir véritable 400, le moniteur donne des détails incroyables et des couleurs vives, quel que soit le jeu joué ou le contenu regardé par l’utilisateur.

L’Odyssey OLED G9 présente un design fin dans un cadre métallique élégant. Au dos de l’écran se trouvent les très appréciés CoreSync et Core Lighting+, qui utilisent une technologie d’éclairage avancée pour faire correspondre les couleurs à l’écran, rendant le contenu plus immersif et donnant vie à l’expérience de jeu. Les haut-parleurs stéréo intégrés complètent le contenu à l’écran avec un son net.

Un choix inégalé sur un écran détaillé et éclatant

Doté du Centre de jeux Samsung2 et d’applications Smart TV, l’Odyssey OLED G9 permet d’accéder à des services de diffusion en continu, de jeux et de divertissement en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent regarder leurs émissions préférées à partir des principaux fournisseurs de services OTT (over-the-top) sans connexion à un ordinateur ou à un appareil mobile3. Le Centre de jeux Samsung permet également aux utilisateurs d’explorer et de jouer à des jeux de partenaires, comme Xbox Game Pass et NVIDIA GeForce Now, le tout sans téléchargement ni besoin d’espace de stockage.

La fonction Vue multiple permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti du grand écran en permettant de jouer sur deux écrans à la fois. Cela signifie que les joueurs peuvent désormais profiter du multitâche sans avoir à se soucier d’une configuration à plusieurs moniteurs.

L’Odyssey OLED G9 offre plusieurs fonctions et caractéristiques pratiques qui donnent une expérience optimisée, que ce soit pour jouer ou pour regarder. Les options de connectivité polyvalentes, y compris HDMI 2.1 et Micro HDMI 2.1, port d’affichage 1.4, et Auto Source Switch+, créent des connexions plus nettes à partir d’un port USB central tout en offrant une expérience fluide peu importe la source de contenu. Le support à hauteur réglable permet aux utilisateurs de trouver la position de jeu ou de visualisation idéale, quel que soit le jeu auquel ils s’adonnent.

Pour donner une gamme bien équilibrée qui répond aux différents besoins des utilisateurs, la série Odyssey OLED G9 comprend également le modèle G93SC, proposant la même performance OLED puissante, tout en répondant aux attentes de ceux qui ne veulent pas du Centre de jeux ou des donnes de télévision intelligente.

L’Odyssey OLED G9 (G95SC) sera commercialisé dans le monde entier dès le 12 juin 2023, avec des calendriers de lancement variant selon les régions. Le modèle G93SC sera offert dans le monde entier dès le T3 2023. Pour plus d’information sur les moniteurs Odyssey OLED de Samsung et la gamme complète Odyssey, visitez le https://www.samsung.ca_fr/ .

Pour célébrer le lancement d’un modèle, l’Odyssey Cup se tiendra sur la Chaîne Twitch SamsungOdyssey le 22 juin, réunissant 100 joueurs du plus haut niveau mondial pour le tournoi Fortnite.

[Caractéristiques techniques]

Modèle



Odyssey OLED G9 G95SC G93SC









Écran













Taille 49 pouces, ratio 32:9 Résolution Dual QHD (5,120 x 1,440) Panneau OLED Courbe 1800R SoC Processeur Neo Quantum Pro - HDR VESA DisplayHDR™ Noir véritable 400 Luminosité (typique) 250 nits







Jeu









Temps de réponse 0,03 ms (GtG) Fréquence de rafraîchissement 240 Hz Sync Tech AMD FreeSync™ Premium Pro + VESA Adaptive Sync Centre de jeux O - Barre de jeu O -



Intelligent





Applications téléviseur intelligent O - Concentrateur IdO O - Assistance vocale O -



Design





Couleur Argent métallique Éclairage CoreSync et Core Lighting+ Pied Support à hauteur réglable/Tilt/VESA



Utilisation







Interface 1 DP (1,4) / 1 HDMI (2,1) / 1 Micro HDMI (2,1) / USB Hub 1 DP (1,4) / 1 HDMI (2,1) / 1 Micro HDMI (2,1) / USB Hub Haut-parleur intégré Oui (5 W x 2) Oui (5 W x 2) Vue multiple O - Télécommande Intégrée (chargement USB-C) -



1 Le calendrier du lancement variera selon la région.

2 Le Centre de jeux Samsung n’est disponible que dans certains pays : Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni. Dans d’autres pays européens, les jeux en nuage peuvent être accédés par le biais du Samsung Smart Hub. La disponibilité du service et du contenu peut varier selon la région et les partenaires.

3 Connexion Internet requise.

