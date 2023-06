Le vol inaugural de Lynx Air au départ de Fredericton prend son envol

Lynx célèbre le lancement avec une vente de sièges avec jusqu’à 35 % de réduction

/EIN News/ -- FREDERICTON, New Brunswick, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) lance aujourd’hui ses vols inauguraux à partir de l’aéroport international de Fredericton (YFC) vers l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l’aéroport international de Calgary (YYC).



La première compagnie aérienne très abordable du Canada assurera trois liaisons hebdomadaires entre Fredericton, Toronto et Calgary. Les vols entre Fredericton et Calgary seront des vols sans débarquement avec une courte escale à Toronto, offrant un voyage sans tracas, avec une seule carte d’embarquement, des bagages enregistrés jusqu’à la destination finale et aucun besoin de descendre de l’avion à Toronto.

L’inauguration d’aujourd’hui à Fredericton a lieu une semaine seulement après l’inauguration des vols de Lynx au départ de Montréal à destination de St. John’s et Calgary, ce qui représente une expansion continue de la présence de la compagnie aérienne dans l’Est du Canada. Le premier vol de Lynx a eu lieu il y a un peu plus de 12 mois et la compagnie dessert aujourd’hui 16 destinations en Amérique du Nord avec sept Boeing 737 flambant neufs. La compagnie aérienne prévoit de porter sa flotte à 10 appareils d’ici à la fin de 2023 et a passé des commandes fermes pour 36 appareils supplémentaires.

Les tarifs de Lynx sont vraiment très abordables, à partir de 79 $* pour un aller simple entre Fredericton et Toronto et à partir de 199 $* pour un aller simple entre Fredericton et Calgary, taxes et frais compris. Pour célébrer le vol inaugural d’aujourd’hui, Lynx a lancé une vente de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 35 % de rabais sur tous les tarifs à Fredericton. La vente commence le 12 juin et se termine à 23 h 59 (HE) le 13 juin 2023. Elle est accessible avec le code promotionnel YFC. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Nous sommes ravis d’être la première compagnie aérienne à bas prix à desservir Fredericton, l’aéroport le plus central du Nouveau-Brunswick. Nous savons qu’il existe des liens étroits entre les communautés du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de l’Alberta et nous sommes fiers d’offrir des liaisons très abordables pour les relier », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « La province du Nouveau-Brunswick est une destination de rêve pour de nombreux Canadiens et ils disposent désormais d’une option abordable pour visiter cette magnifique région. Que vous voyagiez pour rendre visite à vos amis ou à votre famille, ou que vous exploriez la magnifique vallée du fleuve Saint-Jean, Lynx vous assurera une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable. »

« La demande de voyages est plus forte que jamais et nous sommes ravis d’amener une nouvelle compagnie aérienne et une nouvelle destination à l’aéroport international de Fredericton. Ce vol ouvre de nouvelles perspectives touristiques, permet aux familles de se retrouver et facilite plus que jamais la connexion des voyageurs d’affaires à de nouveaux marchés. Notre aéroport est en pleine croissance et Lynx Air, avec son équipe de gestion expérimentée et sa ponctualité, est une excellente option à très bas prix qui permet d’augmenter le trafic à destination et en provenance de notre région », déclare Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton.

Horaire de Lynx à Fredericton :

No de vol Date d’entrée en vigueur Fréquence Station

de départ Station

d’arrivée Y9 551 12 JUIN 2023 LUNDI-MARDI-SAMEDI YYC YFC Y9 550 12 JUIN 2023 LUNDI-MARDI-SAMEDI YFC YYC Y9 551 12 JUIN 2023 LUNDI-MARDI-SAMEDI YYZ YFC Y9 550 12 JUIN 2023 LUNDI-MARDI-SAMEDI YFC YYZ

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuf, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus respectueux de l’environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.