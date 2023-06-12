Cohere 宣布获得 2.7 亿美元 C 轮融资，引入企业级生成式人工智能

融资将加速 Cohere 在领导地位上的发展，使企业能够在自己选择的云平台上获得人工智能 (AI) 的能力，并保持其数据的私密性和安全性

/EIN News/ -- 旧金山和多伦多, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企业级人工智能平台领导者 Cohere 于今日宣布获得 2.7 亿美元的新资本（C 轮融资的一部分）。此轮融资以 Inovia Capital 为首，NVIDIA、Oracle、Salesforce Ventures、DTCP、Mirae Asset、Schroders Capital、SentinelOne、Thomvest Ventures 以及回归投资者 Index Ventures 在内的多家全球机构和战略投资者也参与了此轮融资。该群体代表了来自美国、加拿大、韩国、英国和德国的投资者，其中包括一些全球最受尊敬的科技公司。



Cohere 的首席执行官兼联合创始人 Aidan Gomez 表示：“人工智能将是驱动未来十年商业成功的核心。”“随着对生成式人工智能的早期兴奋情绪逐渐向如何加速企业发展转变，公司对 Cohere 能为他们在新技术时代取得成功提供支持寄予厚望。下一阶段的人工智能产品和服务将彻底改变商业版图，我们已准备好引领这一变革。”

NVIDIA 创始人兼首席执行官 Jensen Huang 表示：“我们正处于由加速计算和生成式人工智能推动的新时代早期阶段。”“Cohere 团队为生成式人工智能的发展打下了基础。他们将帮助全球企业利用这些能力来实现自动化和加速进程。”

面向企业的人工智能

Cohere 的人工智能平台专为企业设计，提供在公司现有的云环境中进行数据安全部署的选项，以及定制化服务和客户支持。这包括由咨询业务和系统集成合作伙伴组成的生态系统，无论企业处于人工智能的哪个阶段，都能为他们提供帮助。

Cohere 的企业级人工智能套件与云平台无关，提供最高水平的灵活性和数据隐私保护。该平台为可在每个云供应商上使用而搭建，并在客户现有的云环境、虚拟私有云 (VPC) 甚至现场进行部署，以满足数据位于公司的条件。这使得公司在保持数据安全的同时，实现现有产品转型，并构建下一个时代定义的创新解决方案纪元。

Inovia Capital 的首席技术官兼合伙人 Steve Woods 表示：“我们存在的意义是投资于有伟大全球使命和抱负的杰出企业家。”“很少有想法能从根本上改变社会并为人类创造更多价值。显然，当下就有这样一个机会。我们很高兴与 Cohere 合作，贡献一份力量。”

这则消息发布之前，Cohere 已在以下领域取得进展：与 Salesforce Ventures 合作推进生成式人工智能以实现商业价值的 最新公告 ；与 LivePerson 合作 提升客户体验的项目；以及企业市场对其表现出极大的额外需求和兴趣。由于 Cohere 在其行业领先技术方面的持续推进，斯坦福在最近的语言模型评估中，就准确性而言将 Cohere 的 Command 模型 评为优秀，胜过同期其他模型。与此同时，Cohere 最近发布了全球首个公开可用的 多语言理解模型 ，该模型是基于来自母语人士的真实数据进行训练的，能够阅读和理解全球超过 100 种最常用的语言。

DTCP 的董事总经理 Lance Matthews 表示：“Cohere 集结了不可多得的顶级人才和最具创新的技术，并且在生成式人工智能和大型语言模型 (LLM) 方面处于能够抓住全球企业市场机遇的最佳位置。”“得益于我们独特的基金结构和关系，我们才能汇集一支由全球机构和包括 Deutsche Telekom 在内的战略投资者组成的联盟，以加速 Cohere 将这项技术引入全球企业的愿景。”

了解更多关于 Cohere 及其日益壮大的团队的信息，请访问 cohere.com 。

关于 Cohere

Cohere 是企业级人工智能平台的领导者。Cohere 的世界级人工智能与企业的需求格外匹配，带来了前所未有的易用性、可访问性和数据隐私保护。Cohere 的平台与云平台无关，可通过应用程序接口 (API) 作为托管服务进行访问，并可在虚拟私有云 (VPC) 甚至现场进行部署，以满足数据位于公司的要求，提供最高水平的灵活性和控制力。Cohere 由 Google Brain 的校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是通过能够解锁比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息的人工智能，实现企业及其产品的转型。该公司已取得众多全球机构和战略投资者的支持，包括 DTCP、Index Ventures、Inovia Capital、Mirae Asset、NVIDIA、Oracle、Radical Ventures、Salesforce Ventures、Section 32 和 Tiger Global，以及诸多人工智能领域的杰出人物，包括 Geoffrey Hinton、Jeff Dean、Fei-Fei Li、Pieter Abbeel 和 Raquel Urtasun。

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