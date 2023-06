Alice's: Revolutionaire Maaltijdbox-service met door AI gegenereerde recepten en lokaal geproduceerde ingrediënten

alice's home page

AMSTERDAM, NETHERLANDS, June 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Vandaag kondigen we met trots de lancering aan van Alice's, www.alices.io een baanbrekende maaltijdbox-service die de kracht van kunstmatige intelligentie naadloos combineert met de ongeëvenaarde versheid van lokaal geproduceerde ingrediënten. Alice's is ontworpen om tegemoet te komen aan de diverse culinaire voorkeuren van de Amsterdammers en zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop mensen eten ervaren.Alices's begrijpt dat een drukke levensstijl vaak weinig tijd overlaat voor het plannen en bereiden van maaltijden, maar het handhaven van een gezond en lekker dieet blijft een topprioriteit. Door gebruik te maken van geavanceerde AI-technologie, biedt Alice's een oplossing die het gedoe van het zoeken naar recepten en het kopen van ingrediënten elimineert, terwijl een uitzonderlijke culinaire ervaring wordt gegarandeerd.Met Alice's krijgen klanten toegang tot een uitgebreide en constant evoluerende receptendatabase, vakkundig samengesteld door onze AI-algoritmen. Deze door AI gegenereerde recepten houden rekening met individuele voedingsvoorkeuren, voedingsbehoeften en smaakprofielen, wat resulteert in op maat gemaakte maaltijdaanbevelingen die zowel verleidelijk en voedzaam.Wat Alice's onderscheidt, is de toewijding om ingrediënten van lokale leveranciers te betrekken. Door samen te werken met de beste leveranciers van Amsterdam, ondersteunt Alice's de gemeenschap en het lokale zakelijke netwerk. Het gebruik van lokaal geproduceerde ingrediënten garandeert niet alleen uitzonderlijke versheid en kwaliteit, maar minimaliseert ook transport over lange afstanden."Amsterdam is een levendige en diverse stad, rijk aan culinaire tradities en een bloeiende lokale eetcultuur. We wilden een maaltijdservice creëren die de unieke smaken en waarden van deze opmerkelijke stad weerspiegelt", aldus George Kaplan, PR-manager van Alices's. "Alices's is het resultaat van onze passie voor innovatieve technologie en onze toewijding om lokale bedrijven te ondersteunen. We zijn verheugd om een service te introduceren die gemak, personalisatie en efficiënte werkwijzen combineert."Over die van Alice:Alices's is een baanbrekende maaltijdservice die gebruikmaakt van de kracht van door AI gegenereerde recepten en lokaal geproduceerde ingrediënten om klanten een gemakkelijke, gepersonaliseerde en duurzame culinaire ervaring te bieden. Alice's is gevestigd in Amsterdam en zet zich in om lokale leveranciers te ondersteunen en een gezondere, smaakvollere benadering van eten te promoten.Media contact: George Kaplan PR manager +31651821902 george@alices.io www.alices.io