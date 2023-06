Yorbeau dépose un rapport technique sur les estimations des ressources minérales pour sa propriété aurifère Rouyn détenue à part entière comprenant les zones Augmitto-Cinderella, Gamble et Astoria

/EIN News/ -- MONTREAL, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer le dépôt d’un rapport technique (le « rapport technique ») conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers à propos des nouvelles estimations des ressources minérales visant sa propriété aurifère Rouyn détenue à part entière (« Rouyn » ou la « Propriété ») et située dans le camp minier de Rouyn-Noranda, au Québec. Le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Rouyn Project, Quebec, Canada » et daté du 9 juin 2023 (ayant pris effet le 17 avril 2023) a été préparé pour Yorbeau par InnovExplo Inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de Yorbeau.



Les points saillants du rapport technique ont été annoncés précédemment dans un communiqué de la Société daté du 25 avril 2023. Il n’y a aucune différence importante entre les résultats clés présentés dans le communiqué de Yorbeau daté du 25 avril 2023 concernant les estimations des ressources minérales de la Propriété et ceux présentés dans le rapport technique déposé en date des présentes.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) impliquée dans l’exploration aurifère et de métaux de base au Québec, Canada. Ses propriétés sont situées dans le nord-ouest de la province, qui comporte de nombreux gisements importants sur la célèbre ceinture de roches vertes de l’Abitibi, y compris d’importantes mines d’or le long de la faille Larder Lake-Cadillac et de plusieurs centres volcaniques abritant d’importants gisements de cuivre-zinc-or.

Yorbeau se concentre sur ses projets d’or à Rouyn et de zinc et cuivre à Scott Lake. Ces projets démontrent des perspectives plus immédiates et plus substantielles pour la découverte et le développement d’éventuelles mines. Le projet Scott est très bien situé dans le camp minier de Chibougamau. La Propriété Rouyn représente la consolidation de plusieurs propriétés contiguës stratégiquement situées sur la célèbre et très productive faille Cadillac dans le camp minier de Rouyn-Noranda. Les autres propriétés minières de la Société comprennent une participation dans l’ancien camp minier aurifère de Joutel et la propriété Beschefer adjacente au gisement B-26 de SOQUEM dans la région de la mine Selbaie.

Pour plus de renseignements concernant la Société, veuillez consulter son site internet au http://www.yorbeauresources.com ou communiquer avec :

George Bodnar Jr Laurent Hallé P. Géo Président, Chef des finances Consultant Sénior, Exploration minière Les Ressources Yorbeau inc. Les Ressources Yorbeau inc. gbodnar@yorbeauresources.com lhalle@yorbeauresources.com Tél. : 514 384-2202 Tél. : 819 629-9758

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202