Une obstétricienne d'Ottawa devient la nouvelle présidente de la SOGC

/EIN News/ -- OTTAWA, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 9 juin 2023: Aujourd'hui, une obstétricienne d'Ottawa, Dre Amanda Black, est devenue la nouvelle présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) à l'occasion de leur Conférence scientifique clinique annuelle (CCSA 2023). Dre Black entame son mandat d'un an et, parmi ses nombreux objectifs, elle compte rendre les dispositifs et les méthodes de contraception accessibles à tous sans le fardeau du coût.



Dre Black est professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'Université d'Ottawa. Elle a suivi sa formation médicale à l'Université de Western Ontario, à l'Université d'Ottawa et à l'Université Queen's, et a obtenu une maîtrise en santé publique à l'Université Johns Hopkins. Elle occupe des postes à l'Hôpital d'Ottawa et au CHEO et est scientifique associée à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa (IRHO).

« J'ai hâte de répondre aux besoins de cette organisation et de la faire progresser en ce qui a trait à la contraception, à la prévention de la mortalité maternelle et à bien d'autres sujets », a déclaré Dre Black. « La SOGC est un chef de file dans le domaine de la santé génésique des femmes et peut apporter des changements à l'échelle nationale et internationale. »

Elle était auparavant vice-présidente du conseil d'administration de la SOGC et siège également au conseil d'administration de Salus Global. Elle est l'auteur de nombreuses directives nationales, a élaboré des programmes éducatifs, notamment à l'intention des prestataires de soins de santé et du public, a fait des présentations à l'échelle nationale et internationale et est l'auteur de nombreuses publications dans son domaine.

Dre Black est titulaire de la chaire Dre Elaine Jolly de recherche sur la santé des femmes à l'Université d'Ottawa. Elle a participé à un certain nombre d'essais cliniques internationaux, d'études de bases de données et d'études cliniques menées par des chercheurs. Ses recherches portent sur les nouvelles méthodes contraceptives, l'utilisation des contraceptifs et les tendances au Canada, l'accès aux services de planification familiale et la santé sexuelle des adolescents.

Site web pour le programme de la conférence : CCSA 2023

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l’une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada, et depuis 1944, a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes.

CONTACTS:

Patrick O'Reilly, spécialiste des communications de la SOGC

Tél.: 438-370-5095

Courriel: poreilly@sogc.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87373f89-2359-46e4-8028-44c39f54e733