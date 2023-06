MISE À JOUR - Présentation des animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement en 2023!

/EIN News/ -- TORONTO, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale est fier d’annoncer les gagnants du premier concours « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement ».



Des parlementaires, des sénateurs, des employés et des membres de la Tribune de la presse sur la Colline du Parlement ont soumis plus de 65 candidatures pour le concours de cette année. Ces mises en candidature étaient accompagnées de photos et d’histoires étonnantes sur ces animaux de compagnie adorés. Notre distingué jury a ensuite réduit les choix aux trois animaux de compagnie ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie, puis le vote a été ouvert au public. Considéré par Politico comme « le vote le plus controversé sur la Colline », le concours a recueilli un nombre total de 4 024 votes de la part des Canadiens qui devaient départager les neuf finalistes répartis dans trois catégories chaudement disputées.

« L’ICSA remercie tous ceux qui ont contribué à faire du concours de cette année un succès retentissant, y compris notre jury, ainsi que tous ceux qui ont inscrit un animal, voté et aidé à faire passer le mot. Nous avons hâte de présenter ce concours de nouveau en 2024 et au-delà, et je suis certaine que la lutte sera encore plus chaudement disputée », a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA.

Hier soir, le vice-président de la Chambre des communes et président des comités pléniers, Chris d’Entremont, s’est joint à l’ICSA à la Brasserie Métropolitain, qui soit dit en passant accepte les animaux de compagnie, au centre-ville d’Ottawa, pour dévoiler les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement en 2023 :

Chien le plus mignon : Matteo

Matteo s’entraîne pour devenir un chien de thérapie et espère passer ses évaluations auprès de l’OHS afin que son compagnon humain puisse donner des cours en tant que bénévole et utiliser cette expérience avec Matteo pour visiter des écoles, des hôpitaux et plus encore!

On le voit ici durant une visite du Mémorial des animaux de guerre à Ottawa. Matteo partage la passion de son compagnon humain pour les Forces de l’ordre et porte fièrement son propre harnais tactique avec son nom au dos flanqué d’une feuille d’érable! Il arbore également un drapeau unifolié sur le devant de ses trois harnais tactiques! (Vous pouvez le voir sur son site IG @Puppers.Matteo).

Matteo aime enseigner l’étiquette aux chiens dans le parc et il lui arrive de prendre la défense d’autres chiens et de mettre fin à des bagarres. C’est pourquoi son harnais comporte un écusson « PAW PATROL » pour souligner les services qu’il rend aux chiots canadiens.

Il est également équipé d’une mini-arme de poing et de menottes pour montrer qu’il a été formé à l’usage de la force, mais comme c’est un bon garçon, il peut toujours désamorcer une mauvaise situation grâce à sa gentillesse et à sa mimique!

Matteo espère un jour rejoindre le Service de protection parlementaire avec son compagnon humain en tant qu’équipe de thérapie pour mener à bien les affaires officielles et apporter un soutien à tout le monde sur la Colline.

Chat le plus mignon : Shohei Ohtani

Shohei Ohtani (également appelé Shohei Miaoutani) est ainsi nommé en l’honneur du plus mignon et du plus talentueux joueur de baseball de la MLB, en toute objectivité.

Et bien que ce charmant chaton sibérien de 11 mois ne soit pas aussi talentueux (pour l’instant), son charme est irrésistible pour tous ceux qui le rencontrent. En matière d’apparence, les touffes de poils supplémentaires sur ses pattes et ses oreilles attirent beaucoup l’attention.

Mais vous serez peut-être surpris d’apprendre que sa personnalité est ce qu’il y a de plus remarquable chez lui, avec un tempérament qui permet à ses compagnons humains de le prendre dans leurs bras comme un bébé et de l’embrasser sur le visage pendant une durée déraisonnable.

Veuillez considérer Shohei pour le titre de chat le plus mignon de la Colline du Parlement, et s’il gagne, vous pourrez lui rendre visite et vérifier que toutes les informations fournies sont la vérité impartiale.

Autre animal le plus mignon : Petunia (poule soie)

On peut dire que Petunia n’est pas une poule ordinaire. Elle est la reine majestueuse de sa bande. Son tempérament calme, mais ferme, transparaît lorsqu’elle fait son apparition à l’extérieur de son château. C’est une poule soie, ainsi nommée en raison de son plumage atypique et duveteux, dont on dit qu’il ressemble à de la soie et du satin, ce qui est tout à fait approprié pour la reine Petunia.

Non seulement Petunia nourrit les Canadiens avec ses délicieux œufs frais de la ferme, mais elle leur offre aussi une source inépuisable de beauté avec ses ailes duveteuses et sa coiffure impeccable. Tous les animaux de compagnie devraient aspirer à ressembler à Petunia.

Les photos et les biographies de chacun des gagnants de 2023 sont accessibles sur le site : https://cahi-icsa.ca/cutest-pets-parliament-hill

Le concours de l’ICSA « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement » sera de retour en 2024 et sera encore plus attrayant et plus intéressant. Certains animaux de compagnie de parlementaires seraient déjà en train de constituer des équipes de stratèges et de directeurs de campagne pour les guider vers la victoire l’année prochaine.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. L’ICSA est fier de défendre sa vision : Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

