Biognosys presenteert innovatieve workflow voor diepgaande en reproduceerbare plasma-proteomics, waardoor baanbrekende ontdekkingen mogelijk worden op het gebied van moleculaire diagnostiek en ontwikkeling van geneesmiddelen

/EIN News/ -- HOUSTON, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een toonaangevende innovator en leverancier van proteomics-oplossingen, kondigt vandaag tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Society for Mass Spectrometry (ASMS) de lancering aan van een geavanceerd aanbod op het gebied van plasma-proteomics. Dit aanbod vergemakkelijkt diepgaande, onbevooroordeelde analyse van plasma-eiwitten op grote schaal.

De nieuwe workflow, die vandaag om 09:50 CDT werd gepresenteerd als een mondelinge presentatie in de ASMS-sessie 'Industrie: Sporenanalyse, Kwaliteitscontrole en Automatisering' , omvat een volledig geautomatiseerde monsterbereiding, van de oorspronkelijke biologische monsterinvoer tot de generatie van peptiden die bruikbaar zijn voor massaspectrometrie. Door volledig geautomatiseerde monsterverwerking te implementeren op basis van de op kralen gebaseerde parallelle depletie-methodologie, heeft Biognosys een opmerkelijke vermindering van 35% in verwerkingstijd en een afname van 85% in hands-on tijd bereikt. Bovendien heeft het gebruik van een op kralen gebaseerde plasma-depletie-workflow geleid tot een aanzienlijke toename van 22% in eiwit-identificaties, waardoor een robuuste en reproduceerbare kwantificatie van bijna 4.000 eiwitten mogelijk is in menselijke plasmamonsters.

"Eiwit-depletie is de methode bij uitstek voor plasma-analyse met enkelvoudige massaspectrometrie, omdat deze de hoeveelheid eiwitten behoudt en het hoogste niveau van diepgang bereikt zonder verdere fractionering te vereisen," verklaarde Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer bij Biognosys. "Traditionele depletie-methoden zijn echter tijdrovend vanwege de opeenvolgende monsterbereiding. Met onze nieuwe op kralen gebaseerde parallelle depletie-technologie elimineren we dit knelpunt terwijl we de reproduceerbaarheid verbeteren. Met deze doorbraak kunnen we de diepste onbevooroordeelde ontdekkingsmethode bieden met uitzonderlijke doorvoer."

"Bloedplasma biedt een uniek inzicht in het menselijk lichaam," voegde Kristina Beeler, Ph.D., Chief Product Development & Marketing Officer bij Biognosys, toe. "Door gebruik te maken van een onbevooroordeelde benadering die dieper in het proteoom duikt, ontdekken we aanvullende eiwitten en hun functionele varianten. Deze toegenomen diepgang vergroot onze kans om biomarkers te ontdekken die rechtstreeks relevante biologische mechanismen weerspiegelen, in plaats van alleen als surrogaatmarkers te dienen."

Met als doel onderzoekers een geautomatiseerde, kostenefficiënte en reproduceerbare oplossing voor plasma-proteomics te bieden, stelt deze nieuwe workflow wetenschappers in staat om monsters efficiënter te verwerken en betrouwbare resultaten op grote schaal te verkrijgen. Biognosys stelt deze geavanceerde workflow via hun eigen TrueDiscovery™-platform beschikbaar aan hun wereldwijde klantenbestand, dat uit meer dan 800 biopharma- en academische klanten bestaat.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomics-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™, ons vlaggenschip Spectronaut®, en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomics wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

Over TrueDiscovery™

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys biedt geïntegreerde proteomics-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen, van ziektebiologie-profilering tot studies naar werkingsmechanismen en de ontdekking van nieuwe biomarkers.

TrueDiscovery wordt aangedreven door Hyper Reaction Monitoring (HRM)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in een GLP-gecertificeerde en GCP-conforme omgeving. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

