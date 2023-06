Biognosys presenta un flusso di lavoro innovativo per la proteomica del plasma profonda e riproducibile, consentendo innovazioni nella diagnostica molecolare e nello sviluppo di farmaci

Il nuovo flusso di lavoro automatizzato end-to-end introduce un nuovo metodo di scelta per l'analisi del plasma con spettrometria di massa a singola ripresa senza frazionamento

La tecnologia di deplezione del plasma basata su gocce consente in modo significativo una quantificazione robusta, riproducibile e ad alto rendimento di quasi 4.000 proteine nel plasma umano

Biognosys sta rendendo disponibile questo flusso di lavoro avanzato ai ricercatori delle scienze naturali attraverso la loro piattaforma proprietaria di servizi di ricerca TrueDiscovery™

HOUSTON, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, innovatore leader e fornitore di soluzioni proteomiche, oggi alla conferenza annuale della American Society for Mass Spectrometry (ASMS) annuncia il lancio di un'offerta avanzata di proteomica plasmatica che facilita l'analisi approfondita e imparziale delle proteine plasmatiche su larga scala.

Il nuovo flusso di lavoro, presentato oggi alle 09:50 CDT come discorso orale nella sessione ASMS "Industry: Trace Analysis, Quality Control, and Automation" , incorpora la preparazione automatizzata del campione end-to-end, dall'input iniziale del campione biologico alla generazione di peptidi pronti per la spettrometria di massa. Implementando l'elaborazione dei campioni completamente automatizzata basata sulla metodologia di esaurimento parallelo basata su gocce, Biognosys ha ottenuto una notevole riduzione del 35% dei tempi di elaborazione e una riduzione dell'85% del tempo di esercitazione. Inoltre, l'utilizzo di un flusso di lavoro di deplezione del plasma basato su gocce ha portato a un significativo aumento del 22% nelle identificazioni delle proteine, consentendo una quantificazione robusta e riproducibile di quasi 4.000 proteine in campioni di plasma umano.

"L'esaurimento delle proteine è il metodo di scelta per l'analisi del plasma con spettrometria di massa a colpo singolo, in quanto preserva le quantità proteiche e raggiunge il massimo livello di profondità senza richiedere ulteriori frazionamenti", ha dichiarato Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer di Biognosys. "Tuttavia, i metodi di esaurimento tradizionali richiedono molto tempo a causa della preparazione sequenziale del campione. Con la nostra nuova tecnologia di esaurimento parallelo basata su gocce, eliminiamo questa strozzatura migliorando al contempo la riproducibilità. Questa svolta ci consente di fornire il metodo di scoperta imparziale più profondo con un throughput eccezionale."

"Il plasma sanguigno offre una finestra unica sul corpo umano", ha aggiunto Kristina Beeler, Ph.D., Chief Product Development and Marketing Officer di Biognosys. "Implementando un approccio imparziale che approfondisce il proteoma, scopriamo ulteriori proteine e le loro varianti funzionali. Questa maggiore profondità aumenta le nostre possibilità di scoprire biomarcatori che riflettono direttamente i meccanismi biologici rilevanti piuttosto che servire come semplici marcatori surrogati."

Progettato per offrire ai ricercatori una soluzione automatizzata, economica e riproducibile per la proteomica del plasma, questo nuovo flusso di lavoro consente agli scienziati di elaborare i campioni in modo più efficiente e ottenere risultati affidabili su larga scala. Biognosys sta rendendo disponibile questo flusso di lavoro avanzato alla propria base clienti globale, che comprende oltre 800 clienti biofarmaceutici e accademici, attraverso la sua piattaforma proprietaria TrueDiscovery™.

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni di proteomica di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Informazioni su TrueDiscovery™

La piattaforma Biognosys TrueDiscovery offre soluzioni proteomiche integrate in tutta la pipeline di sviluppo di farmaci, dalla profilazione della biologia delle malattie agli studi sui meccanismi d'azione e alla scoperta di nuovi biomarcatori.

TrueDiscovery è basato sulla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM), una tecnologia avanzata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (acquisizione indipendente di dati) (DIA) co-inventata e brevettata da Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in un ambiente certificato GLP e conforme GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truediscovery.bio.

