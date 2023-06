Biognosys dévoile un flux de travail innovant pour la protéomique plasmatique profonde et reproductible, permettant ainsi d’obtenir des percées dans le diagnostic moléculaire et le développement de nouveaux médicaments

Ce nouveau flux de travail automatisé de bout en bout introduit une nouvelle méthode de choix pour l'analyse du plasma par spectrométrie de masse en une seule fois et sans fractionnement

La technologie de déplétion plasmatique à base de billes permet d’obtenir une quantification robuste, reproductible et à haut rendement de près de 4 000 protéines dans le plasma humain

Biognosys met ce flux de travail avancé à la disposition des chercheurs en sciences de la vie via sa plateforme de services de recherche exclusive TrueDiscovery™

/EIN News/ -- HOUSTON, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, l'un des principaux innovateurs et fournisseurs de solutions protéomiques, annonce aujourd'hui, à l'occasion de la conférence annuelle de l'American Society for Mass Spectrometry (ASMS) , le lancement d'une solution avancée de protéomique plasmatique qui facilite l'analyse approfondie et impartiale des protéines plasmatiques à grande échelle.

Le nouveau flux de travail, présenté aujourd'hui à 09h50 CDT sous la forme d'une communication orale organisée dans le cadre de la session de l'ASMS intitulée « Industrie : analyse de traces, contrôle qualité et automatisation » , intègre la préparation automatisée d'échantillons de bout en bout, de l'introduction initiale de l'échantillon biologique jusqu’à la génération de peptides prêts pour la spectrométrie de masse. En mettant en œuvre un traitement d'échantillons entièrement automatisé et reposant sur une méthodologie de déplétion parallèle à base de billes, Biognosys a obtenu une réduction remarquable de 35 % du temps de traitement et une diminution de 85 % du temps de manipulation. De plus, l'utilisation d'un flux de travail par déplétion plasmatique à base de billes a entraîné une augmentation significative de 22 % des identifications de protéines, permettant ainsi d’obtenir une quantification robuste et reproductible de près de 4 000 protéines dans des échantillons de plasma humain.

« La déplétion protéique est la méthode de choix pour l'analyse du plasma par spectrométrie de masse en une seule fois, car elle préserve les quantités de protéines et atteint le plus haut niveau de profondeur sans nécessiter aucun fractionnement supplémentaire », a déclaré Lukas Reiter, Ph.D., directeur de la technologie chez Biognosys. « Cependant, les méthodes traditionnelles de déplétion sont chronophages en raison de la préparation séquentielle des échantillons. Grâce à notre nouvelle technologie de déplétion parallélisée à base de billes, nous éliminons ce goulot d'étranglement tout en améliorant la reproductibilité. Cette percée nous permet de proposer la méthode de découverte impartiale la plus approfondie avec un rendement exceptionnel. »

« Le plasma sanguin offre une fenêtre unique sur le corps humain », ajoute Kristina Beeler, Ph.D., directrice du développement des produits et du marketing chez Biognosys. « En déployant une approche impartiale qui plonge plus profondément dans le protéome, nous découvrons des protéines supplémentaires et leurs variantes fonctionnelles. Cette profondeur accrue augmente nos chances de découvrir des biomarqueurs qui reflètent directement les mécanismes biologiques pertinents au lieu de servir de simples marqueurs de substitution. »

Conçu dans le but d’offrir aux chercheurs une solution automatisée, rentable et reproductible pour la protéomique du plasma, ce nouveau flux de travail permet aux scientifiques de traiter les échantillons plus efficacement et d'obtenir des résultats fiables à grande échelle. Biognosys met ce flux de travail avancé à la disposition de sa clientèle mondiale, qui comprend plus de 800 clients biopharmaceutiques et universitaires, via sa plateforme exclusive TrueDiscovery™.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Grâce à notre gamme polyvalente de solutions protéomiques de nouvelle génération, comprenant les plateformes de services de recherche TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™, notre logiciel phare Spectronaut®et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour renforcer la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez biognosys.com .

À propos de TrueDiscovery™

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées pour l'ensemble du processus d'élaboration des médicaments, du profilage de la biologie des maladies jusqu’aux études portant sur les mécanismes d'action et à la découverte de nouveaux biomarqueurs.

TrueDiscovery s'appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de biofluides avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées dans un environnement certifié BPL et conforme aux BPC. Pour plus d'informations, consultez truediscovery.bio .

Contact média Yves Serroen Responsable marketing et communication Téléphone : +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com