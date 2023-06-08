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三迭纪榮獲2023 TCT Awards最佳醫療應用獎 以MED技術引領數字化製藥

/EIN News/ -- 南京, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 增材製造行業權威性年度獎項2023 TCT Awards在英國伯明翰揭曉，三迭紀榮獲「最佳醫療應用獎」，成為首個獲得該獎項的藥物3D打印公司，同時亦是首個榮獲該獎項的中國企業。

TCT Awards由TCT集團於2017年設立，已成為全球3D打印（增材製造）領域的年度盛會，旨在表彰過去一年內3D打印領域硬體、軟體、材料和後處理技術等方面的突破性進展，以及這些創新成果在航空航天、國防、汽車、鐵路、消費品、工業產品、醫療保健以及創意產業等各行業的應用。

2023 TCT Awards吸引了全球140個3D打印尖端項目參賽，27位來自不同行業和學科的3D打印領域獨立專家組成顧問委員會，使用一套嚴格的評審標準，從技術創新、材料應用、商業效應、社會影響、發展前景、合作夥伴在內的多個維度對參賽項目進行專業評選，最終產生各獎項的入圍名單，入圍者中不乏惠普、劍橋大學等知名公司和高校。

三迭紀憑藉獨創的熔融擠出沈積（Melt Extrusion Deposition, MED®）藥物3D打印技術，在與數十個參賽項目的角逐中脫穎而出，成功摘得2023 TCT Awards「最佳醫療應用獎」。值得一提的是，往屆最佳醫療應用獎均授予3D打印醫療器械項目，三迭紀成為首個獲得該獎項的藥物3D打印技術公司。

自1996年首家藥物3D打印公司成立以來，藥物3D打印技術經歷了漫長的技術驗證期，並在近些年呈現出方興未艾之勢。作為藥物3D打印領域的引領者，三迭紀本次獲得2023 TCT Awards最佳醫療應用獎，彰顯了業界對於3D打印技術應用於製藥領域並走向商業化的肯定與期待，以及新興技術為製藥產業帶來實質性變革的信心與希冀。

《歐洲製藥雜誌》（European Pharmaceutical Manufacturer, EPM）在5-6月刊封面故事這樣描述三迭紀：“在充滿活力的製藥行業中，一種可以改變行業的底層技術正在引起越來越多的關注。三迭紀是這種革新性3D打印技術的開拓者，可能會帶來行業內多年來備受期待的技術變革。這種變革不僅可以提高生產效率，還能為複雜的藥物遞送難題提供新的解決方案。”

TCT Awards組委會的專家評審小組指出：“很高興看到藥物3D打印從概念變為現實。三迭紀在藥物研發中使用了100多種FDA批准的材料，同時藥物開發效率也大大提高，這些都令人印象深刻。”

三迭紀在堅持MED技術創新的同時，還致力於將新技術應用於醫療場景。基於MED 3D打印技術，三迭紀開發了多種3D微結構藥物遞送平台，涉及結腸靶向、增溶、胃滯留和口服多肽等熱門領域，滿足包括藥物生命週期管理和新藥開發在內的多種需求，廣泛適用於化藥、生物藥及多肽等。公司自主研發的MED 3D打印產線有望成為世界上第一條連續化3D打印製藥產線，最高年產量可達5000萬片。

目前，三迭紀有三款產品獲得了中美兩國四個IND，並與西門子、禮來、默克、勃林格殷格翰等多家跨國公司達成合作，探索並實現藥物3D打印技術的應用。

三迭紀創始人、首席執行官成森平博士表示：“感謝2023 TCT Awards將最佳醫療應用獎授予三迭紀，讓我們有機會與全世界最傑出的3D打印公司一起，探索3D打印技術在不同領域的應用。我們希望三迭紀開創的MED技術能夠推動製藥行業走向數字產品開發和智能製藥。”


Tim Brown
tim198515@gmail.com

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